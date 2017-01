Schetyna o planach PO: Jesteśmy na sali plenarnej, będziemy także przy mównicy

– Uważamy, że budżet został ustalony wadliwie. Uważamy, że wszyscy, którzy byli przy tym procederze, ponoszą dzisiaj odpowiedzialność, także prezydent, jeżeli podpisze budżet – powiedział Schetyna.

Podkreślił, że dzisiaj nie ma przełomu w polskim parlamencie. – Zostajemy na sali plenarnej sejmu i będziemy czekać na powrót do 33. posiedzenia, a także do zaakceptowania wcześniejszych ustaleń, że dziennikarze na zasadach poprzednich wracają do Sejmu i na to, żebyśmy przegłosowali poprawki budżetowe – przedstawiał plany Platformy Obywatelskiej Schetyna.

Dalej poinformował, że na jutro na godz. 8:30 ustalono posiedzenie zarządu krajowego PO. – Po nim będziemy przedstawiać kolejne kroki i decyzje – dodał.

Pytany o to, czy posłowie Platformy Obywatelskiej nadal planują okupowanie mównicy oraz fotelu marszałka odpowiedział: „Jesteśmy na sali plenarnej, będziemy także przy mównicy” .

Po raz kolejny odpowiadał także na pytania dziennikarzy dotyczące rozmów w sprawie zażegnania konfliktu parlamentarnego, w których nie zdecydował się uczestniczyć. – Marszałek Sejmu z nami nie rozmawiał. Nie można wszystkich decyzji podejmować na Nowogrodzkiej. Dzisiaj jest konwent, jeżeli będzie przełom, to będziemy rozmawiać. Jeżeli PiS uważa, że większość może wszystko, to mówię - nie - nie możne łamać konstytucji – podkreślił.

Pytany był też o wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który pytany o to, co będzie się działo, jeżeli opozycja nadal będzie blokowała mównicę, stwierdził, że podjęte zostaną „odpowiednie działania” . Po chwili jednak prezes PiS doprecyzował, że podjęte w tym temacie kroki zależeć będą od marszałka. – Jako prawnik mogę powiedzieć, że blokowanie fotela marszałka to jest bardzo poważne przestępstwo. Mam nadzieje, że ci, którzy to robią, będą o tym pamiętali – powiedział prezes PiS i powołał się na konkretny artykuł. – Środki przymusu to nie moja decyzja. Ja tylko przypomnę co się działo, jak Sejm był blokowany przez Samoobronę – dodał.

– Szeregowy poseł, prezes największej partii, mówi o zarzutach karnych - to jest wstyd – skomentował Schetyna. – Wydaje mi się, że PiS nie ma pomysłu, chce wprowadzić do gry prezydenta i myślą, że w ten sposób sprawa budżetu zostanie zamknięta, my tak nie uważamy – stwierdził. – Będziemy wszędzie tam, gdzie będzie posiedzenie Sejmu – dodał na koniec.

Wprost.pl relacjonuje na żywo wydarzenia z Sejmu. Zapraszamy do śledzenia z nami przebiegu wydarzeń.