„Walec pojechał. PiS wybrało opcję: pokażemy siłę”

– Niepodważalność, legalność i właściwa procedura dla uchwalania budżetu, czyli jednak tego fundamentu dla działań rządu i gospodarki nie powinna być obciążona wadą prawną. Dzisiaj wyszliśmy z taką propozycją, by to naprawić, również w formie uchwały, ale walec pojechał, tzn. PiS wybrało opcję: pokażemy siłę, walec, nie przyjmując nawet pewnych wątpliwości prawnych. A przecież one są w ekspertyzach zamówionych przez Biuro Analiz Sejmowych bardzo wyraźnie wyartykułowane... Jednak mimo wszystko Senat przyjął budżet bez poprawek... – powiedział Halicki. Kilkadziesiąt minut później marszałek Sejmu otworzył 34. posiedzenie Sejmu, by natychmiast ogłosić kilkanaście godzin przerwy.

Wina Kuchcińskiego

Poza politykiem PO w studiu RMF FM obecny był także poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak. Obaj politycy wskazali, że marszałek Marek Kuchciński nie stanął na wysokości zadania powierzonego mu wraz z funkcją, którym jest organizacja prac izby niższej parlamentu oraz pilnowanie regulaminu.

Sejmowa gra i senatorowie, którzy wywracają stolik

Przypomnijmy, 11 stycznia około godziny 17.00 Senat przyjął bez wprowadzania poprawek ustawę budżetową, która uchwalona została 16 grudnia w wątpliwych okolicznościach podczas posiedzenia w Sali Kolumnowej. Tym samym senatorowie przekreślili możliwość osiągnięcia kompromisu przez przedstawicieli partii politycznych w Sejmie, którzy kilkukrotnie spotykali się w ramach przerywanego Konwentu Seniorów. Przebieg nietypowego dnia prac parlamentarnych można przeczytać w zapisie prowadzonej przez cały dzień relacji w portalu Wprost.pl.