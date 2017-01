Trwający 16 dni protest głodowy zakończony. Mieszkańcy Dobrzenia Wielkiego spotkają się z Błaszczakiem

Zakończenie protestu i podpisanie oświadczenia dotyczącego głodówki odbyło się w sali Dobrzeńskiego Ośrodka Kultury. W imieniu stron wypowiadała się mediator Aneta Gibek-Wiśniewska. Z drugiej strony dotarło pismo z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji sygnowane przez Mariusza Błaszczaka i dotyczące spotkania w Warszawie.

Do poniedziałku 16 stycznia do godz. 12:00 trwa cisza mediacyjna. Strony nie będą zatem wypowiadały się o konflikcie.

Zgodnie z zapowiedziami, od 1 stycznia 2017 roku Opole ma być powiększone o niemal jedną trzecią terytorium gminy Dobrzeń Wielki. Oznacza to, że miejsce zamieszkani zmieni niemal 5 z 15 tysięcy mieszkańców. Do Opola miałyby także zostać przyłączone grunty na których znajdują się zakłady przemysłowe, w tym elektrownia Opole. Budżet gminy miałby się skurczyć o 40 mln zł. Protestujący alarmują, że pracę stracić może nawet 300 osób. Od 10 dni w gminie trwa protest głodowy.

W związku z protestem głodowym w Dobrzeniu Wielkim biskup Andrzej Czaja wystosował list do premier Beaty Szydło, w którym zwracał się do szefowej rządu z prośbą o pomoc w rozwiązaniu sytuacji. Duchowny informował, iż protest głodowy trwa już od 10 dni. „Jest to desperacki akt kilkunastu osób z gminy Dobrzeń Wielki w związku z przyłączeniem znacznej części gminy do miasta Opola. Owocem podjętej przeze mnie mediacji jest wyrażona przez przedstawicieli protestujących gotowość odwołania protestu głodowego z momentem przyjazdu do nich ministra Mariusza Błaszczaka” – napisał biskup dodając, że od dwóch dni protestujący oczekują na przyjazd szefa MSWiA.

W poniedziałek 9 stycznia MSWiA wydało oświadczenie w sprawie. „Zmiany granic administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego są naturalnym procesem w życiu państwa” – napisano.