Siemoniak: PO zaskarży uchwalenie budżetu do wszystkich możliwych instytucji

Tomasz Siemoniak podkreślił, że Platforma Obywatelska „zaskarży uchwalenie budżetu do wszystkich możliwych instytucji” . Jak mówił na początku będzie to zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego, co będzie też dla niego „sprawdzianem, czy potrafi działać niezależnie” .

– Jesteśmy przed decyzją. To są bardzo świeże informacje. Analizujemy, czy jest jakaś procedura sądowa zbadania prawidłowości uchwalenia budżetu. Działamy z namysłem i na pewno przedstawimy Polakom jaką drogą chcemy iść w sprawie tego nielegalnego dokumentu – podkreślił.

– Nie chcę zdradzać co będziemy robić w czwartek. Sytuacja jest dynamiczna. Będziemy o tym rozmawiać. Będziemy działać w sposób odpowiedzialny ale zdecydowany – dodał polityk PO.

Przypomnijmy, mimo trwającego wciąż w Sejmie kryzysu i szukania przez jego strony porozumienia oraz planowanego w środę posiedzenia Sejmu, na którym rozpatrzone miały zostać poprawki do budżetu, Senat przyjął około 18 budżet bez poprawek. Zamyka to zatem prawną drogę do zmiany ustawy budżetowej. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował, że ustawa budżetowa została teraz skierowana do prezydenta Andrzeja Dudy w celu jej podpisania.

