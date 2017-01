Pacjenci zaniepokojeni planami Ministerstwa Zdrowia. Prywatne firmy nie będą mogły obsługiwać karetek pogotowia

Jednym z działań zapowiedzianych do realizacji w obecnej kadencji rządu jest upublicznienie ratownictwa medycznego. Na obecnym etapie nie ma bowiem możliwości przeprowadzenia zgodnego z prawem przejęcia przez jakąkolwiek instytucję państwową infrastruktury należącej do prywatnych podmiotów leczniczych. W projekcie nowelizacji ustawy o państwowym ratownictwie medycznym zawarto rozwiązanie polegające na powierzeniu realizacji umów na świadczenia zdrowotne w ramach ratownictwa medycznego wyłącznie samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkom cywilnym z większościowym udziałem kapitału skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Oznacza to, że dysponentem zespołów ratownictwa medycznego będzie wyłącznie podmiot leczniczy o statusie publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub spółki, w której co najmniej 51 proc. własności należy do jednostek samorządu terytorialnego. Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że celem zmian jest realizacja zadania państwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

Resort zdrowia tłumaczy, że obecnie większość spośród 245 dysponentów działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. W przypadku wejścia w życie projektowanej zmiany 20 podmiotów utraciłoby status dysponenta zespołów ratownictwa medycznego.

Odpowiadając na obawy pracowników prywatnych firm, którzy obawiają się o swoje zatrudnienie, ministerstwo zdrowia podkreśliło, że osoby zatrudnione obecnie w podmiotach niepublicznych, po wejściu w życie proponowanych zmian znajdą zatrudnienie w podmiotach z większościowym udziałem kapitału publicznego. O proponowanych zmianach krytycznie wypowiadają się również pacjenci, którzy obawiają się o pogorszenie jakości usług medycznych. Wiele osób jest zaniepokojonych tym, że po zmianach trudniej będzie uzyskać pomoc ratowników medycznych.

Choć ustawa ma wchodzić w życie stopniowo do 2020 roku, zmiany dotyczące podmiotów prywatnych miałyby zostać wprowadzone już od początku 2018 roku.