Kijowski zarobił na KOD więcej niż 90 tys. złotych. „Rzeczpospolita”: Są kolejne faktury

W środę 4 stycznia „Rzeczpospolita” oraz portal Onet.pl ujawniły faktury, z których wynika, że do firmy lidera KOD Mateusza Kijowskiego trafiło co najmniej 90 tys. zł ze zbiórek prowadzonych przez Komitet Społeczny KOD. Faktury, do których dotarła „Rzeczpospolita”, zostały wystawione przez spółkę MKM-Studio, gdzie prezesem jest Kijowski, a członkiem zarządu jego żona. MKM-Studio zajmuje się doradztwem w zakresie informatyki i usług związanych ze sprzętem komputerowym.

„Rzeczpospolita” ustaliła, że od marca do sierpnia 2016 roku, z kont Komitetu Społecznego KOD wysłano sześć przelewów do MKM-Studio. Każdy z nich opiewał na taką samą kwotę: 15 190,50 zł brutto, a faktury wystawiał osobiście Mateusz Kijowski. Pieniądze, które zarabiali Kijowscy pochodziły ze zbiórki publicznej, a więc z wpłat osób wspierających inicjatywę. Dziennik sprawdził też, że na fakturach znajdują się m.in. opłaty za hosting, obsługa domeny, ale też przygotowanie serwisów KOD czy utrzymanie systemu poczty elektronicznej. W sprawie faktur wpłynęło zawiadomienie do prokuratury.

W czwartek 12 stycznia portal rp.pl poinformował o istnieniu kolejnych faktur wystawionych przez KOD na rzecz firmy Mateusza Kijowskiego. Oznacza to, że łącznie firma MKM-Studio otrzymała nie 90, a ponad 120 tys. złotych. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku poprzednich faktur, Kijowski potwierdził autentyczność dokumentów. Tym razem stwierdził jednak, że zwrócił pieniądze. Portal Onet.pl ujawnił z kolei, że faktury były płacone także ze środków pochodzących z funduszy Stowarzyszenia KOD.

