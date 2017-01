Nowe faktury Kijowskiego. Płacił mu nie tylko Komitet Społeczny KOD

Sprawa z fakturami Kijowskiego wybuchła na początku miesiąca. Wówczas chodziło o sześć faktur na kwotę około 90 tys. złotych. Opłacono je ze środków Komitetu Społecznego KOD, które ten posiadał ze zbiórek. W czwartek 12 stycznia portal rp.pl jako pierwszy poinformował o istnieniu kolejnych faktur wystawionych przez KOD na rzecz firmy Mateusza Kijowskiego.

Oznacza to, że łącznie firma MKM-Studio otrzymała nie 90, a ponad 120 tys. złotych. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku poprzednich faktur, Kijowski potwierdził autentyczność dokumentów. Tym razem stwierdził jednak, że zwrócił pieniądze.

Więcej szczegółów podaje portal Onet.pl, którego dziennikarze poinformowali o piśmie skarbnika KOD Piotra Chabory. W liście do Komisji Rewizyjnej KOD przyznał on, że firma Kijowskiego wystawiała faktury także Stowarzyszeniu KOD. Wcześniej członkowie zarządu Komitetu Obrony Demokracji zaprzeczali, by miało to miejsce. Chabora utrzymuje, że za każdym razem kontaktował się z Krzysztofem Królem, który w zarządzie organizacji odpowiadał za kwestie IT. To on miał potwierdzić, że należy dokonać płatności.