Ziobro zaskarżył wybór 3 sędziów Trybunału. Rok temu twierdził, że TK nie może się zajmować takimi uchwałami

Prokurator Generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro złożył skargę do Trybunału Konstytucyjnego na uchwałę Sejmu z 26 listopada 2010 roku. Tego dnia Sejm wybrał do TK trzech sędziów: Stanisława Rymara, Piotra Tuleję i Marka Zubika.

W związku z tą skargą, TVN24 zdecydowało się przypomnieć Ziobrze, co mówił o skarżeniu uchwał Sejmu do TK. Stacja powołuje się na wypowiedź Ziobro z 11 stycznia 2016. Minister podczas wizyty w programie „Kropka nad i” mówił, że Trybunał Konstytucyjny nie ma kompetencji, by orzekać w sprawie uchwał przyjętych przez Sejm. Wypowiedź Ziobry miała miejsce tego samego dnia, gdy sędziowie TK na niejawnym posiedzeniu zdecydowali umorzyć postępowanie ws. wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności uchwał.

– Umarzając skargę na rzekomo bezprawną drogę, jaką Sejm obrał wybierając tych pięciu nowych sędziów, tym samym Trybunał stwierdził, że jedynym organem uprawnionym do tego, aby wyrazić stanowisko, kto został wybrany sędzią przez polski parlament jest Sejm – mówił Ziobro w „Kropce nad i” z 11 stycznia 2016 roku.

O hipokryzji Ziobry pisał także Borys Budka, były minister sprawiedliwości, obecnie poseł Platformy Obywatelskiej. Budka wskazywał na Twitterze, że minister Ziobro zakwestionował uchwałę w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego z 2010 roku, gdy Prawo i Sprawiedliwość w 2006 roku w identyczny sposób wybrało sędziów do TK. Poseł PO przypomniał też Ziobrze, że ten w 2006 roku pełnił funkcję ministra sprawiedliwości i taki sposób powoływania sędziów nie wywołał wtedy jego sprzeciwu.