Premier Szydło: Dziś rządzi w Polsce ekipa, która dba o grosz publiczny

– Opozycja mówiła, że na pewno nie damy rady, że pieniędzy zabraknie. A okazało się, że jesteśmy w stanie nasze projekty zrealizować, ale i zrobiliśmy wiele więcej, niż planowaliśmy – powiedziała na antenie TVP Beata Szydło dodając, że „dziś rządzi w Polsce ekipa, która dba o grosz publiczny i potrafi uszczelnić system podatkowy”.

Zdaniem szefowej polskiego rządu, „budżet, który stał się zarzewiem do protestu PO i Nowoczesnej jest budżetem uchwalonym zgodnie z prawem oraz z regułami, które wskazują ustawy”. – Marszałek Kuchciński przeprowadził 33. posiedzenie Sejmu zgodnie z regulaminem, nie zostały złamane żadne przepisy – tłumaczyła premier. Zdaniem Beaty Szydło „opozycja chce cały czas wzniecać wiatr”. – Zastosowała właśnie taką metodę. Od początku posiedzenia miały miejsce próby prowokacji, należy się zastanowić, dlaczego? – zaznaczyła. W ocenie polityk PiS decyzja o przerwaniu protestu przez opozycję była dobra.

„Cieszę się, że doszło do otrzeźwienia ze strony opozycji”

– Cieszę się, że doszło do otrzeźwienia ze strony opozycji. PO i Nowoczesna mają, mam nadzieję, wolę do pracy, a nie zajmowania się protestami – powiedziała. Beata Szydło wyraziła nadzieję, że „sytuacja w Sejmie się uspokoi, a marszałek oraz prezydium Sejmu dokonają takich zmian, które pozwolą na normalną pracę tym posłom, którzy chcą pracować”.

Szefowa polskiego rządu zaapelowała także do polityków opozycji, aby „nie podważali legalności ustawy budżetowej, ponieważ nie służy to Polsce”. – Budżet jest legalny. Każdy, kto twierdzi inaczej, sieje zamęt, niepokój i godzi w interesy polskiego państwa. Podważanie legalności budżetu, który został przyjęty zgodnie ze wszelkimi ustawami i procedurami, daje paliwo tym, którzy mają w stosunku do państwa polskiego złą wolę – przyznała.

„To jest bardzo dobra wiadomość nie tylko dla Polski”

Premier Szydło skomentowała także przyjazd do Polski amerykańskich żołnierzy w ramach NATO. – Polska jest państwem o wiele bardziej bezpiecznym, niż przed 12 miesiącami. Stają się faktem decyzje podjęte na szczycie NATO w Warszawie. To jest bardzo dobra wiadomość nie tylko dla Polski, ale i dla całego naszego regionu i pokazuje konsekwencję w działaniu polskiego rządu – mówiła.