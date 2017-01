100 mln euro za kolekcję Czartoryskich. Jakie dzieła stały się własnością Skarbu Państwa?

Resort kultury i dziedzictwa narodowego podpisał dwa akty notarialne. Pierwszy z nich to umowa darowizny i sprzedaży ruchomości należących do Adama Karola Czartoryskiego i Fundacji XX Czartoryskich, natomiast drugi to przedwstępna umowa darowizny nieruchomości krakowskich Fundacji Książąt Czartoryskich. W sumie z prywatnej kolekcji księcia Czartoryskiego przekazano 86 obiektów. Całkowity koszt transakcji wynosił blisko 100 milionów euro. Zakupione dzieła i obiekty stały się własnością Skarbu Państwa. Cały zbiór ma zostać przekazany Muzeum Narodowemu w Krakowie. Zakup kolekcji przez Skarb Państwa był możliwy dzięki ustawie z 15 grudnia 2016 roku zakładającej utworzenie rezerwy na „sfinansowanie zakupu dóbr kultury, w tym zabytków, oraz praw do dóbr kultury, o szczególnym znaczeniu dla Państwa Polskiego i dziedzictwa kulturowego”.

Co wchodzi w skład zakupionej kolekcji?

Zakupione zbiory liczą łącznie 86 tysięcy obiektów muzealnych oraz 250 tysięcy obiektów bibliotecznych. Najbardziej znane dzieła z kolekcji to „Dama z gronostajem” autorstwa Leonarda da Vinci, „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem” Rembrandta, „Polonia – Rok 1863” Jana Matejki, a także m.in. rysunki Petera Bruegla Starszego i Rembrandta oraz ryciny autorstwa Albrechta Duerera.

Oprócz arcydzieł światowego formatu w skład kolekcji wchodzą także pamiątki po księciu Józefie Poniatowskim, Tadeuszu Kościuszce, Stanisławie Żółkiewskim, Janie III Sobieskim czy Janie Henryku Dąbrowskim. Wśród obiektów muzealnych są m.in. buławy hetmańskie, trofea wiedeńskie, a także trzewiki koronacyjne Zygmunta Augusta oraz pamiątki po generale Kniaziewiczu. Ministerstwo Kultury zakupiło także maskę pośmiertną Fryderyka Chopina oraz pozostałości po rozgrabionej przez wojska niemieckie szkatule królewskiej, która zawierała pamiątki po polskich królach.

Wśród zbiorów bibliotecznych znajdują się zarówno książki, jak i starodruki oraz rękopisy. W zakupionej kolekcji znajdziemy m.in. oryginał Unii Horodelskiej z 1413 r., akt Hołdu Pruskiego z 1525 r., rękopisy „Roczników” Jana Długosza oraz archiwum Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przechowywane są tam też listy i teksty polskich literatów w tym przede wszystkich Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego i Juliana Ursyna Niemcewicza, a także archiwum Wielkiej Emigracji 1830 r.

Znaczącą część kolekcji stanowią również dzieła rzemiosła artystycznego i sztuki starożytnej.