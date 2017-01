PO wnioskuje o ukaranie Pawłowicz. „Zachowanie poseł ewidentnie narusza nietykalność cielesną”

Na początku stycznia poseł Kinga Gajewska-Płochocka z PO opublikowała na Facebooku nagranie, na którym widać, jak doszło do spięcia między nią, a posłanką PiS Krystyną Pawłowicz. „Krystyna Pawłowicz przez wiele lat w bezpardonowy sposób obrażała kogo tylko chciała. Koledzy z PiS bili jej brawa. W poczuciu bezkarności zaczęła stosować przemoc. Może nie Myszka, ale jednak Agresorka...(pisownia oryginalna - red.)” - opisała wideo Gajewska-Płochocka. Na nagraniu widać, jak Krystyna Pawłowicz nerwowym gestem odsuwa stojącą na jej drodze posłankę PO. Ta w opisie przypomniała określenie, które polityk PiS zastosowała w odniesieniu do Kamili Gasiuk-Pihowicz z.Nowoczesnej.

„Odwróciła się i mnie przepchnęła”

W piątek 13 stycznia posłowie Platformy Obywatelskiej Arkadiusz Myrcha oraz Kinga Gajewska-Płochocka poinformowali w trakcie konferencji prasowej o złożeniu do Komisji Etyki Poselskiej wniosku o ukaranie Krystyny Pawłowicz naganą. – Podczas zamieszania wokół mównicy sejmowej stałam przez 20 minut w jednym miejscu, pani Pawłowicz rozmawiała z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, po czym się odwróciła i mnie przepchnęła – relacjonowała posłanka PO.

Wniosek do komisji etyki poselskiej