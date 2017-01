Andrzej Duda: Cieszy mnie, że kultura żydowska w Polsce się odradza

W spotkaniu poza prezydentem, udział wzięli także: jego małżonka, Agata Kornhauser-Duda, ambasador Izraela w Polsce Anna Azari, naczelny rabin Polski Michael Schudrich oraz inni zaproszeni goście. Andrzej Duda podkreślił, że tradycję spotkań ze społecznością żydowską zapoczątkował prezydent Lech Kaczyński. Prezydent wytłumaczył też, że spotkanie odbywa się w tym roku dopiero 13 stycznia, ponieważ ruchome święto żydowskie Chanuka w 2016 roku wypadło w wigilię Bożego Narodzenia, dlatego wspólnie z rabinem Schudrichem zdecydowano, by spotkanie świąteczne zostało przeniesione na okres późniejszy.

– Chcę zapewnić, że jest to dla nas niezwykle ważne, a dla mnie ‒ jako Prezydenta Rzeczypospolitej ‒ jest to ważne również w tym znaczeniu państwowym. Bo to nasze spotkanie i Państwa obecność jest elementem wspólnototwórczym tej wielkiej wspólnoty ludzi, którzy mieszkają w Rzeczypospolitej – mówił Andrzej Duda. Jak zaznaczył, tegoroczne spotkanie jest już jedenastym w historii. Prezydent podkreślił, że w historii Polski istotną rolę odegrało wielu przedstawicieli narodu żydowskiego i przypomniał, że 30 września uczestniczył w uroczystości pogrzebowej Szimona Peresa w Jerozolimie. – Żegnaliśmy Pana Prezydenta, dwukrotnego Pana Premiera. Ale być może niewielu ludzi pamięta, że urodził się on pod nazwiskiem Szymona Perskiego w II Rzeczypospolitej w 1923 roku w powiecie nowogrodzkim – zaznaczył Duda.

Prezydent podkreślił, że narody polski i żydowski przez ponad tysiąc lat współistniały ze sobą na polskiej ziemi. – Żydzi wnieśli wielki wkład w rozwój polskiej kultury, wnieśli wkład w rozwój polskiej nauki, tak jak i światowej nauki, wnieśli wielki wkład także w polską niepodległość – podkreślałem to wielokrotnie – wskazał Duda, podkreślając zasługi członków narodu żydowskiego, którzy oddawali za Polskę życie w walkach w legionach Piłsudskiego, czy podczas powstania warszawskiego. – Dlatego bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, bo ogromnie mnie cieszy to, jak powiedziałem wcześniej, że kultura żydowska w Polsce się odradza. Ogromnie cieszy mnie również to, że wielu Polaków wspiera to odradzanie się kultury żydowskiej. Tak jak są te piękne festiwale: Łódź Czterech Kultur, Warszawa Singera czy bliski mojemu sercu Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie – wskazał Andrzej Duda.