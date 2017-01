Jakie leki przeciwbólowe będzie można kupić w sklepach? Ministerstwo wyjaśnia

„Zapewniamy, że leki przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe nie zostaną wycofane z ogólnodostępnych sklepów. Nadal będzie można tam kupić leki, które zawierają kwas acetylosalicylowy, paracetamol i ibuprofen” – czytamy w komunikacie ministerstwa zdrowia. Na czym w takim razie polegać będą zmiany?

Resort kierowany przez Konstantego Radziwiłła zapewnia, że chce zmienić "jedynie kryteria kwalifikacji leków, które będzie można sprzedawać w sklepach specjalistycznego zaopatrzenia medycznego oraz w sklepach ogólnodostępnych". Oznacza to, że będzie można tam kupić leki spełniające warunki wymienione w rozporządzeniu.

Są one następujące:

lek ma szeroki indeks terapeutyczny i nie powoduje uzależnień,

lek – w mocy, postaci farmaceutycznej i wskazaniach proponowanych do sprzedaży w sklepach ogólnodostępnych – był dostępny bez recepty w aptekach przez co najmniej 5 lat, a jego dopuszczenie do sprzedaży w sklepach ogólnodostępnych nie zwiększy zagrożenia związanego z jego stosowaniem,

działania niepożądane leku i sposób postępowania w razie ich wystąpienia wymagają nadzoru lekarza w wyjątkowych przypadkach,

działania niepożądane, które mogą towarzyszyć stosowaniu leku, nie są ciężkie, a częstość ich występowania nie wzrosła wyraźnie w okresie, gdy lek był dostępny na receptę,

potencjalne interakcje leku ze składnikami żywności, alkoholem i innymi produktami leczniczymi tylko w wyjątkowych przypadkach prowadzą do wystąpienia istotnego zagrożenia dla pacjenta.

Jakie leki będzie można kupić?

Resort informuje, że bez zmian pozostają kryteria kwalifikacji leków, które mogą być sprzedawane w punktach aptecznych i sklepach zielarsko-medycznych. W sklepach nadal będzie można więc kupić: jednoskładnikowe leki przeciwbólowe, jednoskładnikowe niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki z nikotyną oraz środki antyseptyczne i dezynfekujące, a także stosowane w przypadku stłuczeń. Nadal będzie można tam kupić leki, które zawierają kwas acetylosalicylowy, paracetamol i ibuprofen.

Ministerstwo podaje, że dodatkowo w sklepach będzie można kupić produkty lecznicze, które dotychczas nie były tam dostępne. Będą to leki: stosowane w przypadku biegunek, stosowane do leczenia objawów alergii, stosowane do niwelowania objawów z przewodu pokarmowego takich jak zgaga, obecne w najnowszych rekomendacjach dotyczących leczenia ran płynem do dezynfekcji, który zawiera octenidynę.

Projekt rozporządzenia w sprawie obrotu pozaaptecznego został skierowany do uzgodnień i konsultacji publicznych. Uwagi można zgłaszać do 24 stycznia.