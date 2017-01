Rzepliński o sytuacji w Polsce: Cofamy się przed Konstytucję 3 maja. To parcie na Wschód

– Mamy kontrrewolucję. Mamy ostry marsz w kierunku samodzierżawia. Cofamy się o 226 lat przed Konstytucję 3 maja, która wprowadziła wyraźny trójpodział władz – powiedział na antenie TVN24 prof. Rzepliński po tym, gdy został zapytany o obecną sytuację w kraju oraz uznawanie przez stronę rządzącą jedynie części wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Prawnik przypomniał także, że w ustawie zasadniczej z 1791 roku zapisano, że sądownictwo "ma być władzą niezależną i niezawisłą". – Tego teraz nie ma. To bolszewizacja struktur państwa i marsz w kierunku władzy jednostki bez odrębnej władzy sądowniczej, a ci sędziowie, którzy będą są zastraszani – wskazał.

Rzepliński o Targowicy

– Posłowie są zastraszani. Grozi się im kryminałem. Gdzie my jesteśmy? To jest dla mnie realna Targowica. To jest parcia na Wschód, tak jak wtedy. Zdrajcy parli na Wschód pod parasol Rosji – powiedział Rzepliński o wypowiedziach prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym członków rządu, którzy przekonywali, że posłowie opozycji w trakcie protestu na sali posiedzeń plenarnych łamali prawo, w tym Kodeks karny.