Przed zawodami w Wiśle. Prezydent spotkał się z kadrą skoczków

W dniach 14–15 stycznia w Wiśle-Malince, na skoczni im. Adama Małysza, zostaną rozegrane 2 konkursy indywidualne Pucharu Świata w skokach narciarskich. na których obecny będzie Prezydent RP Andrzej Duda. Przed rozpoczęciem konkursu skoków głowa państwa zaprosiła skoczków na śniadanie. – Jeśli chodzi o skoki, to nadal jesteśmy na topie, a to wspaniała dla nas wiadomość – mówił Andrzej Duda. – Reprezentujecie Rzeczpospolitą i nas wszystkich, Polaków, w taki sposób, jaki moglibyśmy sobie tylko wymarzyć. Jesteśmy za to ogromnie wdzięczni. Cieszę się, że przyjęliście moje zaproszenie przed pierwszą polską edycją Pucharu Świata; dziś Wisła, a w następny weekend Zakopane – zapowiadał.

Prezydent podjął śniadaniem m.in. Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Maciea Kota, trenera Stefana Horngachera, dyrektora kadry Adama Małysza, sztab reprezentacji, prezesa PZN Apoloniusza Tajnera i burmistrza Wisły Tomasza Bujoka. – Mamy wielkie nadzieje. Nasi zawodnicy są w formie i pokazali podczas Turnieju Czterech Skoczni, że skaczą fenomenalnie. Chcę podkreślić, że to nie tylko zwycięzca Turnieju – Kamil Stoch, oraz Piotr Żyła, ale (…) cała drużyna dobrze skacze. To chyba najwyższy poziom, w sensie drużyny, jaki kiedykolwiek prezentowała polska reprezentacja w skokach narciarskich – podkreślił.

Andrzej Duda wierzy, że cały obecny sezon zakończy się sukcesem naszych zawodników. – Bardzo na to liczymy. Będziemy ściskać kciuki, kibicować. Nastroje w reprezentacji są bardzo dobrze. Sukcesy dodają skrzydeł. Widać, że wszyscy zawodnicy są maksymalnie sprężeni do walki. (...) W zespole panuje bardzo dobra atmosfera. To ogromnie cieszy. Widać dobrą współpracę, wielki autorytet trenera i przyjacielską atmosferę, co ma fundamentalne znaczenie. To jest team! – mówił.