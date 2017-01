KEP komentuje orędzie papieża o uchodźcach. „Są trzy wskazówki: bronić, integrować i...”

W tegorocznym orędziu na 103. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy papież Franciszek zwraca szczególną uwagę na nieletnich imigrantów i uchodźców. – Papież bardzo realistycznie podkreśla, że nie wystarczy tylko współpraca oparta na wymianie informacji, co często robią organizacje międzynarodowe, ale trzeba podjąć konkretne działania. W przeciwnym razie dzieci łatwo padają ofiarą ludzi bez skrupułów – pisze ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Rzecznik Episkopatu przypomina o działaniach Caritas oraz Papieskiego Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, które na prośbę Konferencji Episkopatu Polski organizują pomoc uchodźcom. Jednym ze sposobów takiej pomocy jest program Caritas „Rodzina Rodzinie”, dzięki któremu można wesprzeć wybraną rodzinę poszkodowaną w konflikcie syryjskim. Akcję zainaugurował wspólnie z przedstawicielami Caritas Polska przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Otwiera on też listę darczyńców.