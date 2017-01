Prezes PiS odpowiada na artykuł „Die Welt”: Dobrze, że także poza Polską padają już rozsądne słowa

Gerhard Gnauck, korespondent niemieckiej prasy w Polsce, na łamach „Die Welt” opublikował esej, w którym pisze o „Erze Kaczyńskiego”. W swoim tekście wskazuje, że Niemcy powinni przygotować się na to, że „era Kaczyńskiego” potrwa dłużej i w relacjach polsko-niemieckich postawić na polską prawicę. Artykuł niemieckiego dziennikarza wyraźnie spodobał się prezesowi PiS, który wspomniał o nim w rozmowie z regionalną stacją Telewizji Publicznej.

– Dobrze, że także poza Polską padają już rozsądne słowa, jak wielki artykuł w „Die Welt”, gdzie po pierwsze mówi się, że mamy pełne prawo do rządzenia, bo jesteśmy większością, a poza tym, że to, co robimy, wcale nie jest takie nierozsądne – mówił. – Relacje polsko-niemieckie powinny być dobre. Sądzę, że mogą być dobre, tylko że Niemcy muszą zrezygnować z tego, co ostatnio było widoczne bardzo wyraźnie, z kreowania sobie tutaj własnego partnera. Polska jest partnerem, a nie jakieś konkretne siły polityczne – dodawał.

„Era Kaczyńskiego”

Gnauck na łamach „Die Welt” opublikował esej, w którym na czynniki pierwsze rozkłada postrzeganie Polski przez zagraniczne media. Dziennikarz wskazuje, że owszem, rząd Prawa i Sprawiedliwości ma większość parlamentarną i legitymację do sprawowania władzy, ale powinien też zwrócić uwagę na reguły panujące w kraju. „Kiedy rząd przestaje stosować się do reguł lub je nagina, nie powinien skarżyć się, że demonstranci nie stosują się do przepisów ruchu drogowego” – pisze.

Dziennikarz wylicza też, że w Polsce pojawiają się głosy chwalące działania PiS, m.in. za politykę prorodzinną i socjalną czy nastawienie rządu na promowanie rodzimych firm i przedsiębiorców. Gnauck dodaje, że tego typu polityka podoba się obywatelom innych państw, stąd też stawia pytanie: „Czy nie powinniśmy uczciwie porozmawiać?”.

W eseju pojawia się też bezpośrednie odniesienie do postaci prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Gnauck odpiera zarzut jednego z niemieckich ekspertów, jakoby Kaczyński „nie posiadał żadnej koncepcji”. Zdaniem dziennikarza prezes PiS nie tylko ma plan, ale przede wszystkim z żelazną konsekwencją go realizuje, co robi wrażenie na ludziach.