Szydło na powitaniu Amerykanów: Bezpieczeństwo ojczyzny i Polaków jest kwestią nadrzędną

– Obecność wojsk amerykańskich w Polsce, to kolejny krok w realizacji strategii przyjętej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości wzmacniania bezpieczeństwa Polski i naszego regionu – mówiła premier Beata Szydło. W sobotę w Żaganiu powitała żołnierzy z USA, przyjeżdżających do Polski w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Szefowa rządu powiedziała, że jej „gabinet dopełnił swojego zobowiązania, które podjął wobec Polaków w trosce o bezpieczeństwo naszych rodaków i naszej ojczyzny”. Beata Szydło podkreśliła, że to wielki dzień, kiedy możemy przywitać reprezentantów największej i najsilniejszej armii świata.

– Dzisiaj mogę powiedzieć, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce to kolejny krok w realizacji strategii przyjętej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości wzmacniania bezpieczeństwa Polski i naszego regionu. To strategia, którą realizujemy w trosce o przyszłość naszej ojczyzny i obywateli. Bo właśnie bezpieczeństwo jest tym podstawowym pragnieniem, które każdy z nas nosi w sercu – zaznaczyła premier Szydło. Jak dodała, wszystkie polskie rodziny powinny czuć się bezpiecznie w swojej ojczyźnie, a obowiązkiem polskiego rządu jest im to bezpieczeństwo zapewniać. Szefowa rządu zadeklarowała, że strategię wzmacniania bezpieczeństwa Polski i obywateli będzie konsekwentnie realizować.

Pokojowe budowanie bezpieczeństwa

– Bezpieczeństwo ojczyzny i Polaków jest kwestią nadrzędną i uczynimy wszystko, by polscy obywatele w swoim domu, w Polsce, mogli czuć się bezpiecznie – zadeklarowała szefowa rządu. "Właśnie realizowanie takich przedsięwzięć, budowanie wspólnie z naszymi sojusznikami strategii wojskowych i obronnych, nakierowanych na pokojowe budowanie bezpieczeństwa są celem, który sobie stawiamy – dodała.

Premier Beata Szydło zwróciła się do amerykańskich żołnierzy z podziękowaniami za przyjazd do Polski. Jednoczenie życzyła, żeby ten pobyt zapadł im w pamięć, bo „Polacy to gościnny naród, to ludzie z wielkim sercem, a Polska to bezpieczny i dobrze rozwijający się kraj”.