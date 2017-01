Polska flaga jako wycieraczka sprzedawana w Amazonie. Jest reakcja RDI i petycja o interwencję

Wycieraczkę w barwach polskiej flagi narodowej można kupić w popularnym na całym świecie sklepie internetowym Amazon. Jeśli ktoś chciałby dokonać zakupu, musi się liczyć z wydatkiem w wysokości około 30 dolarów (bez kosztów wysyłki). Przedmiot o wymiarach 71x50 cm jest, jak zapewnia sprzedawca, wykonany z trwałego materiału poliamidowego.

Serwis przygotował również specjalną ofertę dla fanów footballu – na niektórych wycieraczkach w barwach flagi narodowej umieszczono piłkę nożną. Warto jednak podkreślić, że sklep internetowy Amazon oferuje również wycieraczki przypominające flagi innych państw m.in. Włoch, Niemiec, Hiszpanii czy Stanów Zjednoczonych.

W związku ze sprzedażą flag w serwisie, Reduta Dobrego Imienia przygotowała petycję, by obrót tymi przedmiotami stał się niemożliwy. „W europejskim kodzie kulturowym deptanie flagi, czy też wycieranie w nią butów jest wyrazem pogardy dla narodu, który ją czci. Oferowanie wycieraczek do butów w formie flagi może zatem wzbudzać nienawiść między narodami. Dlatego przygotowaliśmy wezwanie do Amazon aby usunięto tego rodzaju przedmioty z oferty tego największego na świecie sklepu internetowego” - czytamy na stronie organizacji.

Reduta wskazuje też, że znieważenie flagi w wielu krajach może zakończyć się karą więzienia. W petycji zawarto również apel, aby oprócz usunięcia sklepów oferujących wycieraczki pod drzwi z flagami narodowymi, zmienić regulamin platformy, by tego typu produkty były odgórnie blokowane przez administratorów.

Instrukcja, jak podpisać się pod petycją w tej sprawie: