Angela Merkel przyjedzie do Polski. „Została zaproszona przez premier Szydło”

Beata Mazurek wyraziła nadzieję, że wizyta będzie spełniała oczekiwania zarówno strony polskiej, jak i niemieckiej. – Dobrze, że do niej dojdzie, bo wszyscy wiemy, iż współpraca z naszymi zachodnimi sąsiadami powinna być udana na różnych płaszczyznach – oceniła.

Jak mówiła dalej, spotkanie dotyczyło będzie m.in. innowacyjności. – Europa staje przed nowymi wyzwaniami, więc sądzę, że to także powinno być przedmiotem rozmów pomiędzy polską premier i niemiecką kanclerz – dodała.

– Zawsze, gdy dochodzi do dialogu, pojawia się szansa, by współpraca była lepsza - zauważyła Mazurek i dodała, że być może wpłynie to także na lepszą ocenę polskiego rządu w mediach niemieckich. – Zarówno politykom polskim, jak sądzę, i niemieckim zależy na tym, by media informowały w sposób obiektywny i rzetelny o wzajemnych relacjach i wydarzeniach w Polsce i Niemczech – mówiła.