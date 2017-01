„Prezydent nie miał wątpliwości ws. ustawy budżetowej”

– Pan Prezydent nie miał żadnych wątpliwości co do ustawy budżetowej, dlatego ją podpisał. Wcześniej Sejm miał posiedzenia w różnych miejscach, co jest zgodne z jego regulaminem. Wszystko odbyło się zgodnie z zasadami prawa i na podstawie prawa. Przypominam, że wcześniej prezydent podpisał ustawę dezubekizacyjną, która również była przyjęta podczas posiedzenia na Sali Kolumnowej. Co do tego, że podpisze miałem pewność – stwierdził Andrzej Dera.

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą udają się dziś w kilkudniową wizytę do Izraela i Palestyny. Tam planowane jest spotkanie głowy państwa z prezydentem i premierem Izraela oraz prezydentem Palestyny.

Komentując plany prezydenta, Andrzej Dera podkreślił, że Izrael jest znaczącym partnerem dla całego świata, także dla Polski. Mówił także, że Polska chce utrzymywać ważne kontakty z Izraelem na kilku płaszczyznach m.in. gospodarczej, militarnej, politycznej, i historycznej. – To będzie rok spotkań pana prezydenta mających na celu umocnienie polskiej gospodarki, również wizyta w Izraelu się w to wpisuje. To są kwestie chociażby sprzętu wojskowego czy kwestie związane ze wzmocnieniem polskiej gospodarki przez inwestorów – zaznaczył sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.

Założenia budżetu

Szacowane dochody budżetu 2017 mają wynieść 325,4 mld zł, a wydatki nie przekroczyć 384,8 mld zł. Deficyt budżetowy nie powinien być wyższy niż 59,3 mld zł. Dochody budżetu środków europejskich wyniosą 60,2 mld zł, a wydatki - 69,8 mld zł. Ujemny wynik będzie na poziomie 9,6 mld zł.

Podstawowe dane makroekonomiczne: wzrost gospodarczy - 3,6 proc., średnioroczna inflacja - 1,3 proc., nominalny wzrost wynagrodzeń - 5 proc., wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej - 0,7 proc., a wzrost prywatnej konsumpcji (tj. w gospodarstwach domowych i sektorze instytucji niekomercyjnych) - 5,5 proc. Deficyt sektora finansów publicznych jest planowany na poziomie 2,9 proc. produktu krajowego brutto.