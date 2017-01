Blue monday. 16 stycznia przypada najbardziej depresyjny dzień w roku

Termin "blue monday", oznaczający dzień, w którym kumulują się wszystkie niekorzystne zdarzenia, wprowadził psycholog Cliff Arnall z Cardiff University już w 2004 roku. Naukowiec opracował specjalny wzór matematyczny, który po uwzględnieniu takich czynników jak krótki dzień, małe nasłonecznienie, świadomość niedotrzymania noworocznych postanowień czy zbliżające się terminy płatności pożyczek związanych z wydatkami na święta zakłada, że najbardziej depresyjny dzień w roku wypada właśnie w trzeci poniedziałek stycznia. Do 2011 roku uważano, że najbardziej depresyjnym dniem w roku jest poniedziałek ostatniego pełnego tygodnia roku, jednak w związku z globalnym kryzysem finansowym „blue monday” został przesunięty o tydzień wcześniej.

Wiele mediów pisało również o tym, że całe twierdzenie Arnala powstało w odpowiedzi na kampanię reklamową biura turystycznego Sky Travel, które wymyśliło tezę o depresyjnym poniedziałku, aby zachęcić klientów do zakupu zagranicznych wycieczek do ciepłych krajów. Zdanie o bezsensowności teorii Arnala podziela wielu naukowców, dla których dowody Cliffa Arnala są pseudonauką, która nie powinna być poważnie traktowana. Dziennikarz brytyjskiego Guardiana Ben Goldace stwierdził, iż przed publikacją artykułu poświęconego „blue monday”, kontaktowano się z wykładowcami akademickimi, którzy w zamian za umieszczenie ich nazwisk w tekście, mieli otrzymać wynagrodzenie finansowe. Dziennik dotarł także do oświadczenia Cardiff Univeristy, uczelni, na której pracował twórca terminu „blue monday”. Z komunikatu uczelni wynika, że Arnal jest byłym korepetytorem, który zakończył współpracę z uczelnią blisko rok przed publikacją tekstu o najbardziej depresyjnym poniedziałku w roku. Wątpliwości wobec teorii o najsmutniejszym poniedziałku w roku miał również Dean Burnett, który stwierdził, iż tezy Arnala to farsa, a matematyczny wzór stworzony przez psychologa jest całkowicie bezsensowny.