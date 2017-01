Koniec głodówki w Dobrzeniu Wielkim. Powstanie grupa mediacyjna - zaangażowano biskupa opolskiego

Mariusz Błaszczak spotkał się z mieszkańcami gminy Dobrzeń Wielki, którzy prowadzili protest głodowy przeciwko przyłączeniu części gminy do miasta Opole. W ramach ustaleń podjętych na w trakcie spotkania zgodzono się, by do 20 stycznia powstała specjalna grupa mediacyjna, w które skład wejdą: przedstawiciele protestujących, prezydent Opola, przedstawiciel rządu w terenie, specjaliści oraz biskup opolski.

„Celem mediacji jest doprowadzenie do kompromisowego rozwiązania. Szefowi MSWiA zależy na rozwiązaniu problemu dla dobra mieszkańców regionu i rozwoju Opolszczyzny” - wskazano w komunikacie.

Przypomnijmy, strajk głodowy mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki rozpoczął się 1 stycznia. Nie zgadzali się oni, by niemal 30 proc. gminy zostało włączone w granice miasta Opole, co oznaczałoby, że miejsce zamieszkania zmieni niemal 5 z 15 tysięcy mieszkańców. Do Opola miałyby także zostać przyłączone grunty na których znajdują się zakłady przemysłowe, w tym elektrownia Opole. Budżet gminy miałby się skurczyć o 40 mln zł. Protestujący alarmują, że pracę stracić może nawet 300 osób. Od 10 dni w gminie trwa protest głodowy.

Strajk głodowy został przerwany po wizycie Mariusza Błaszczaka w gminie.