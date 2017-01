MSZ Rosji wyjaśnia słowa Putina. Polska dyplomacja krytykuje formę i treść

Władimir Putin komentując kwestię wyjaśniania przyczyn katastrofy, stwierdził, że osobiście czytał rozmowę „pilota i człowieka z ochrony prezydenta, który wszedł do kabiny”. – Człowiek, który wchodzi do kabiny, nie pamiętam jak się nazywa, tam jest konkretne nazwisko i żąda, żeby lądować. Pilot mówi: „nie mogę”. Siada i mówi nie wolno lądować. Po czym człowiek w kabinie z otoczenia prezydenta mówi: „ja nie mogę tego zameldować szefowi, rób, co chcesz, ląduj” – relacjonował prezydent Rosji. W reakcji na słowa Putina, polskie władze zażądały wyjaśnień, ponieważ nie pokrywały się one ze znanym w Polsce stenogramem. W poniedziałek 16 stycznia wyjaśnienia przysłało za pośrednictwem ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce tamtejsze MSZ.

Innych zapisów nie ma?

W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce wyjaśniono, że Putin odwoływał się do faktów będących rezultatem śledztw prowadzonych przez oficjalne rosyjskie oraz polskie komisje i organy. „Zapisy rejestratora dźwięku polskiego samolotu prezydenckiego niejednokrotnie sprawdzano w obecności polskich przedstawicieli z udziałem polskich biegłych, po dodatkowym usuwaniu hałasu zostały przekazane Stronie Polskiej w celu przeprowadzenia badań fonoskopijnych oraz sporządzenia stenogramu z rozmów” – przypomniało MSZ Rosji.

Jak zaznaczyła kremlowska dyplomacja, „strona polska posiada autentyczny zapis dźwiękowy danych rozmów”. „Kluczowe fakty, wymienione przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej w jego wystąpieniu, potwierdzone są poprzez odczyty zapisów dźwiękowych rozmów w kabinie załogi rejestratora dźwięku polskiego samolotu prezydenckiego” – napisano w wyjaśnieniu. „Żadnymi innymi zapisami dźwiękowymi dot. rozmów w kabinie załogi polskiego samolotu prezydenckiego Tu-154M strona rosyjska nie dysponuje” - czytamy w oświadczeniu.

„My takich zapisów nie znaliśmy”

O komentarz do komunikatu rosyjskiej dyplomacji poproszony został szef polskiego MSZ Witold Waszczykowski. – Oczywiście nie jesteśmy zadowoleni z wyjaśnień ambasady rosyjskiej, dlatego że one nie tłumaczą tego wystąpienia prezydenta Putina, który inaczej (...) referował, odnosił się w inny sposób do tych zapisów (rozmów osób obecnych w kokpicie - red.) – powiedział Waszczykowski dziennikarzom w Brukseli. – My takich zapisów nie znaliśmy – stwierdził.

MSZ odpowiada

Komunikat w tej sprawie został opublikowany także na stronie internetowej resortu spraw zagranicznych. Jak czytamy w nocie MSZ, "oświadczenie na stronie internetowej Ambasady nie może być jednak traktowane jako przekazanie oficjalnej odpowiedzi na naszą notę".

Poniżej pełna treść komunikatu: