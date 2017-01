Kaczyński: Pamięć o mojej matce to pamięć o pokoleniu, które tak bardzo nie miało szczęścia

Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, jak co roku, wziął udział w mszy świętej w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Starachowicach. Nabożeństwo zostało odprawione w intencji pamięci jego matki, zmarłej w 2013 roku, Jadwigi Kaczyńskiej. Urodzona w tym mieście otrzymała honorowe obywatelstwo miasta, a tablica jej poświęcona znajduje się w Panteonie Pamięci Narodu Polskiego obok tablic erygowanych ku pamięci m.in. Lecha Kaczyńskiego czy Przemysława Gosiewskiego.

– Chciałbym, jak to czynię co roku, podziękować za tę mszę, za tę tablicę, a właściwie za dwie tablice. Jest tutaj także ta która upamiętnia mojego śp. brata. Muszę wspomnieć o trzeciej. O tablicy poświęconej mojemu przyjacielowi Przemysławowi Gosiewskiemu. Człowiekowi, który zginał w katastrofie smoleńskiej. Miał ogromny wkład w to, co czyniliśmy dla Polski, ale także w to co czynimy dzisiaj, bo bez niego PiS z całą pewnością nie mogłoby zwyciężać. Nie mogłoby być tak silne, jak stało się w ciągu lat od chwili powołania – powiedział Kaczyński.

Pamięć o Jadwidze Kaczyńskiej, jako pamięć o pokoleniu

Prezes PiS podziękował także zgromadzonym za pamięć. Wskazał, że obecność na uroczystości poświęconej pamięci jego matki jest elementem pamięci o pokoleniu, którego była przedstawicielką. – Kilkanaście dni przed śmiercią, gdy była jeszcze świadoma, powiedziała mi po raz pierwszy w życiu, że jej pokolenie, pokolenie II wojny światowej nie miało szczęścia. Wiedziała wtedy, że odchodzi – mówił szef partii rządzącej. Jak dodał, mimo iż pokoleniu jego matki "przyszło żyć w czasach bardzo trudnych", to jego przedstawiciele, jak jego matka, udowodnili, że "można żyć uczciwie".

– Sądzę, że dobrze się stało, że pamięć jednej z przedstawicielek tego pokolenia, które tak bardzo nie miało szczęścia, jest w Starachowicach podtrzymywana. Była jedną z wielu – przekonywał. – Mojej mamie przypadło to, że jest w ich imieniu, za nich wszystkich, wspominana. Była jedną z nich i pamięć o niej jest także pamięcią o innych. Pamięcią o wszystkich, którzy trwali, walczyli, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce – zakończył Kaczyński.

Jadwiga Kaczyńska

Jadwiga Kaczyńska urodziła się jako Jadwiga Jasiewicz 31 grudnia 1926 roku w Starachowicach. W czasie okupacji niemieckiej była sanitariuszką Szarych Szeregów na Kielecczyźnie. Od 1953 roku pracowała w Instytucie Badań Literackich PAN, a także jako nauczycielka języka polskiego. Zmarła 17 stycznia 2013 roku w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ulicy Szaserów w Warszawie. Została pochowana na stołecznych Powązkach. Po śmierci matki braci Kaczyńskich w rozmowie z Wprost.pl Jadwigę Kaczyńską wspominał Adam Bielan.