MŚ w piłce ręcznej. Koniec marzeń o awansie

Dla biało-czerwonych był to mecz ostatniej szansy. Tylko w wypadku wygranej z Rosją i zwycięstwa we wtorek z Japonią, drużyna mogłaby awansować do 1/8 finału. Niestety przegraliśmy i nie wyjdziemy z grupy.

Polacy zaczęli mecz nieźle, ale proste straty dały Rosjanom okazje do kontr. Wadim Bogdanow świetnie bronił i w 22 minucie prowadzenie rosyjskiej drużyny wynosiło już cztery bramki (9:5). W 28 minucie było już 13:8.

Na początku drugiej połowy znakomicie bronił Adam Malcher. Pozostali członkowie drużyny przestrzelili jednak między innymi dwa kolejne karne. W 13 minut biało-czerwoni zdobyli tylko jednego gola. Przeciwnicy w tym czasie odskoczyli na sześć bramek.

We wtorek o 17.45 Polska gra z Japonią.

Polska: Malcher, Morawski - Daćko 1, Łyżwa, Jachlewski 2 (2/2), Krajewski 2 (1/3), Niewrzawa 2, Walczak 1, Moryto, Daszek 3 (0/2), M. Gębala, Przybylski 1, Paczkowski 3, Gierak, T. Gębala 4, Chrapkowski 1

Rosja: Bogdanov, Kirejev - Kiselew 1, Sziszkariew 2, Kowaliew 7 (5/5), Skurnicki 1, Czernoiwanow, Atman 5, Gorbok 1, Czipurin, Kalaresz 3, Szelmienko 1, Dibirow 2, Soroka, Waliulin, Żytnikow 1.