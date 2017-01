„Rzeczpospolita”: Polskie firmy wyruszają na podbój kosmosu

Wartość segmentu kosmicznego szacuje się na niemal 10 miliardów złotych, jednak - jak mówi Paweł Pacek, wicedyrektor biura rozwoju i innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu - jeżeli uwzględnimy tylko działalność stricte kosmiczną, średnie roczne obroty tej branży szacujemy na 100 mln złotych.

Jak pisze „Rzeczpospolita” , w Polsce działa około 100 firm wytwarzających technologie kosmiczne. Jak mówi Pacek, celem Polski jest to, by do 2030 roku nasze firmy zagospodarowały 3 procent europejskiego rynku kosmicznego. Atutem polskich firm z sektora kosmicznego są świetni programiści i inzynierowie. Dużo przedsiębiorstw ma także na koncie sukcesy. Przykładem są detektory opracowane i wyprodukowane przez Vigo System pracują na pokładzie łazika Curiosity na Marsie.

Potencjał polskiego sektora kosmicznego jest budowany przede wszystkim we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. – Od 2012 r., kiedy Polska dołączyła do ESA, rokrocznie płacimy składkę członkowską w wysokości 30 mln euro, która powinna być Polsce zwracana w postaci kontraktów zlecanych naszym przedsiębiorcom – podkreśla pułkownik Piotr Suszyński, p.o. prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej.

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju opracowanie i wdrożenie wieloletniej Narodowej Strategii Kosmicznej sprawi, że w roku 2030: