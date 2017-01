„Nie walczył tylko o siebie, ale o coś więcej”. Politycy wspominają Tomasza Kalitę

– Byłem pod wrażeniem, jak można w tak trudnej sytuacji czerpać tyle energii i miłości od osoby bliskiej – mówił Wenderlich na temat żony zmarłego Tomasza Kality. – Tomek miał wiele wiary, że on z tego wyjdzie i ja szczerze tę wiarę w nim podtrzymywałem – dodał.

Wenderlich podkreślał, że Tomasz Kalita nigdy nie walczył o siebie, ale o coś więcej. – Uznał, że to jego cierpienie niech będzie obrazem do tego, że warto o to powalczyć, jeśli to ma pomóc w leczeniu, w cierpieniu, jeśli to ma dawać jakąś szansę – stwierdził.

– Nie dociera do mnie ta informacja. To bardzo smutna wiadomość dla wszystkich, którzy z Tomkiem pracowali. Bardzo często rozmawialiśmy i zastanawialiśmy się ile telefonów wykonujemy do siebie. Kiedy on już nie był rzecznikiem i ja pełniłem tę funkcję, pomagaliśmy sobie nawzajem. Będę go wspominał jako jednego z najbardziej pracowitych ludzi całej lewicy – powiedział były przewodniczący SLD Grzegorz Napieralski

Wiele wpisów poświęconych zmarłemu Tomaszowi Kalicie można znaleźć w mediach społecznościowych.

Tomasz Kalita nie żyje

O śmierci Kality poinformowała partia, do której należał – Sojusz Lewicy Demokratycznej. W krótkiej notatce biograficznej przypomniano, że sam siebie określał mianem „homo politicus”. Urodzony w 1979 roku politolog rozpoczął swoją karierę polityczną od pracy przy kampanii referendalnej dotyczącej przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Od 2005 roku kierował zespołem programowym SLD. W latach 2008-2011 był rzecznikiem prasowym SLD. W 2011 roku objął stanowisko szefa zespołu doradców byłego premiera i ówczesnego przewodniczącego SLD Leszka Millera. Został także doradcą wicemarszałka Jerzego Wenderlicha. Z ramienia SLD pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego Rady Programowej TVP.

31 maja 2016 roku u Tomasza Kality zdiagnozowano złośliwy nowotwór mózgu – glejaka wielopostaciowego. Wówczas rozpoczął walkę o zalegalizowanie medycznej marihuany i jej pochodnych, które uśmierzają ból chroniczny będący efektem niektórych schorzeń. Walkę z chorobą przegrał 16 stycznia 2017 roku.

Tomasz Kalita w minionych miesiącach często w rozmowach z mediami mówił o chorobie, polityce, znaczeniu rodziny i walce o godne życie dla pacjentów.