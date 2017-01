Duda spotka się z Merkel. „Kontynuowanie strategicznego dialogu”

Szczerski przyznał, że z kancelarii kanclerz Angeli Merkel przyszło zapytanie o możliwość spotkania z prezydentem Dudą. – Prezydent zgodził się na to spotkanie, więc kiedy pani kanclerz do Polski przyjedzie, to spotkanie będzie miało miejsce – stwierdził.

Sekretarz stanu z Kancelarii Prezydenta przekonywał, że planowane spotkanie, to jest „kontynuowanie tego strategicznego dialogu, który jest wymagany między Polską i Niemcami po to, żeby Europa była stabilna”. – Bez dialogu polsko-niemieckiego Europa nie będzie stabilna i to jest zatem część tego procesu – przekonywał. Szczerski przypomniał, że za nami intensywny rok na poziomie prezydentów Polski i Niemiec. Jego zdaniem najbliższa wizyta kanclerz Merkel w Polsce „nie odbywa się po wielu latach ciszy czy nieobecności”.

– To jest kolejna wizyta, która jest w szczególnym momencie, dlatego ona może być szczególna. Dlatego, że jesteśmy u progu nowej administracji amerykańskiej i wszyscy spodziewamy się zmian, więc trzeba o nich podyskutować – wyjaśnił Szczerski.

Merkel przyjedzie do Polski

Rzecznik prasowa Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek zdradziła w programie „Gość Wiadomości” na antenie TVP Info, że trwają przygotowania do wizyty kanclerz Angeli Merkel w Polsce. – Kanclerz Niemiec przyjeżdża na zaproszenie premier Beaty Szydło i to ona będzie osobą, która poinformuje o szczegółach – dodała.

Beata Mazurek wyraziła nadzieję, że wizyta będzie spełniała oczekiwania zarówno strony polskiej, jak i niemieckiej. – Dobrze, że do niej dojdzie, bo wszyscy wiemy, iż współpraca z naszymi zachodnimi sąsiadami powinna być udana na różnych płaszczyznach – oceniła.