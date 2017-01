Kto powinien walczyć ze smogiem? Opublikowano sondaż

W sondażu IBRiS dla „Faktu” i Radia ZET 43 proc. badanych uważa, że problem walki ze smogiem to problem samorządów, które powinny doprowadzić do redukcji niebezpiecznych substancji w powietrzu. Z kolei 10,1 proc. twierdzi, że w Polsce nie trzeba walczyć ze smogiem, ponieważ jest to „problem teoretyczny”.

Powracający problem

We wtorek nad Warszawą znowu zawisł smog. Zapach spalin czuć bardzo wyraźnie. „Drodzy mieszkańcy, uważajcie na siebie. Aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza nie palcie w kominku i wybierzcie komunikację miejską zamiast samochodu” – apeluje Miasto Stołeczne Warszawa na Facebooku.

O fatalnych warunkach informuje także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.„Osobom narażonym na ryzyko (starszym i dzieciom, z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatykom i innym grupom, podatnym na zanieczyszczenia powietrza) zaleca się ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz, zwłaszcza gdy doświadczą takich symptomów jak kaszel lub podrażnione gardło” – poinformowano w ostrzeżeniu.

