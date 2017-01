Oszustwo przy udzielaniu pożyczki. Sprawcy przejęli nieruchomość o wartości 100 tys. złotych

Prokurator zarzucił oskarżonym, że doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia nieruchomością położoną w Wieluniu, której wartość jest szacowana na blisko 100 tysięcy złotych. Właścicielka nieruchomości wzięła pożyczkę, której nie była w stanie spłacić w terminie. W związku z tym, kobieta przeniosła tytuł własności na swoich pożyczkodawców. Doszło do tego w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej z tytułu udzielonej jej pożyczki. Pokrzywdzona została przy tym wprowadzona w błąd przez sprawców, co do wysokości udzielonej jej pożyczki oraz łącznej kwoty pożyczki z odsetkami do spłaty. W akcie notarialnym wpisano, że pokrzywdzonej udzielono pożyczkę w kwocie 27 tys. 853 złote i musi ona spłacić dług wraz z odsetkami w wysokości 29 tys. 500 złotych. W rzeczywistości kapitał pożyczki, jaką otrzymała pokrzywdzona, wynosił 15 tysięcy złotych.

Sąd podzielił argumenty przedstawione przez prokuraturę i uznał oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanego im przestępstwa. Sąd zasądził karę w wysokości 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszaniem ich wykonania na okres 2 lat oraz karę grzywny w wysokości 2 tys. 500 złotych (250 stawek dziennych po 10 zł każda stawka). Oskarżeni solidarnie muszą również w całości naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę, która wyniosła prawie 85 tysięcy złotych. Wyrok jest prawomocny.

Postępowanie cywilne w prokuraturze

Uprawomocnienie się karnego wyroku skazującego nie oznacza zakończenia sprawy dla prokuratury. Teraz prokurator z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku będzie prowadził postępowania cywilne w tej sprawie. Celem tego postępowania jest doprowadzenie do unieważnienia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Została ona bowiem zawarta z pokrzywdzoną w wyniku podjętych przez skazanych działań przestępczych zmierzających do niekorzystnego rozporządzenia przez pokrzywdzoną należącą do niej nieruchomością.