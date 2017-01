Krystyna Pawłowicz recenzuje „Ucho prezesa”: O ile mi wiadomo prezes nie słodzi herbaty cukrem i nie je cukierków

Co dokładnie miała na myśli Krystyna Pawłowicz? Otóż według polityk PiS-u „całkowicie fałszywy jest ponury, >>piwniczny<< nastrój tych odcinków”. „Nie wiem, czy pan R. Górski miał okazję choć raz bezpośrednio rozmawiać z Prezesem przed zrealizowaniem kolejnych odcinków "Ucha...". Udane często parodiowanie sposobu mówienia prezesa J. Kaczyńskiego, jego sposobu trzymania i układania rąk i dłoni, przyglądania się rozmówcy czy zawieszania głosu, to nie wszystko” – czytamy na profilu posłanki na Facebooku.

„Nie udało się pokazanie charakteru bohatera”

Zdaniem Krystyny Pawłowicz „autorowi >>Ucha prezesa<< nie udało się pokazanie CHARAKTERU bohatera swych kolejnych programów, ponieważ pokazuje postać >>ciężką<<, bez poczucia humoru, i właściwie złą, budzącą strach. co w połączeniu z >>piwniczną<< w dodatku scenerią daje całkowicie fałszywy obraz karykaturowanej postaci”. W dalszej części swojej opinii Pawłowicz przyznała, że „o ile jej wiadomo prezes nie słodzi herbaty cukrem i nie je cukierków”. Posłanka udzieliła również rady autorowi „Ucha prezesa”. „Pan Robert Górski, którego programy zresztą bardzo lubię, powinien wyzwolić się z nabytego strachu, który - w odniesieniu do prezesa J. Kaczyńskiego - przytłacza jego naprawdę zabawne często poczucie humoru” – czytamy we wpisie posłanki.

„Jest tytułowym uchem, do którego każdy chce dotrzeć”

„Ucho Prezesa” to miniserial polityczny, stworzony przez Roberta Górskiego, lidera Kabaretu Moralnego Niepokoju. Sam Robert wciela się w nim w TEGO Prezesa, w TYM gabinecie, na TEJ ulicy. Jest tytułowym uchem, do którego każdy chce dotrzeć" - czytamy na profilu „Ucha Prezesa” na Facebooku. Podkreślono, że program jest kontynuacją „Posiedzenia rządu”, które Robert Górski pisywał od lat do programów kabaretowych. „Teraz bohater nie jest premierem - nie uczestniczy w posiedzeniach rządu, tylko siedzi za biurkiem i wydaje dyspozycje. Centrum dowodzenia światem mieści się właśnie w jego gabinecie, a nie w Radzie Ministrów, dlatego tam została przeniesiona akcja serialu” – czytamy.