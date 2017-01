Zarząd KOD wzywa Mateusza Kijowskiego do rezygnacji z funkcji przewodniczącego

Zarząd Główny obradował w dniach 16-17 stycznia. Jednym z najważniejszych postanowień jest przyjęcie uchwały wyrażającej brak zaufania do dotychczasowego przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Mateusza Kijowskiego oraz wezwanie dotychczasowego lidera do ustąpienia z funkcji. Ponadto dokonano również zmian w składzie zarządu. Przyjęta została rezygnacja dotychczasowego skarbnika Piotra Chabory, a ponadto jednogłośnie przyjęto uchwałę o powołaniu w skład zarządu Krzysztofa Łozińskiego. Krzysztof Łoziński przygotuje we współpracy z Zarządem Stowarzyszenia KOD program naprawczy, obejmujący w szczególności sprawy formalno-księgowe. Ponadto zaproponuje krajowemu Zjazdowi Delegatów zmiany w statucie, które zagwarantują pełną transparentność działania Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji.

Środki wypłacone MKM studio nie zostąły zwrócone

Głównym tematem poruszanym przez zarząd była kwestia faktur, które firma MKM Studio należąca do Mateusza Kijowskiego i jego żony wystawiała Komitetowi Obrony Demokracji w zamian za usługi informatyczne. Zarząd KOD stwierdził, iż środki finansowe wypłacone spółce MKM Studio tytułem faktur nie zostały zwrócone do Stowarzyszenia do dnia 16 stycznia.

Podjęta została również uchwała o rozwiązaniu umowy z dotychczasowym biurem rachunkowym. Trzech członków zarządu zobowiązało się do znalezienia nowego biura rachunkowego oraz przestawienia co najmniej trzech ofert współpracy z biurem audytorskim, a następnie wyboru biura audytorskiego, które przeprowadzi audyt księgowo-finansowy stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji.

Faktury lidera KOD

„Rzeczpospolita” ustaliła, że od marca do sierpnia 2016 roku, z kont Komitetu Społecznego KOD wysłano sześć przelewów do MKM-Studio. Każdy z nich opiewał na taką samą kwotę: 15 190,50 zł brutto, a faktury wystawiał osobiście Mateusz Kijowski. Pieniądze, które zarabiali Kijowscy pochodziły ze zbiórki publicznej, a więc z wpłat osób wspierających inicjatywę. Skarbnik KOD Piotr Chabora potwierdził, że wystawiał je Kijowski. Chabora dodał też, że przyjęto zasadę, by realizować płatności faktur, które „otrzymywano od zarządu KOD i koordynatorów regionalnych”.

Dziennik sprawdził też, że na fakturach znajdują się m.in. opłaty za hosting, obsługa domeny, ale też przygotowanie serwisów KOD czy utrzymanie systemu poczty elektronicznej. Jednak koniec końców, zawsze było to wspomniane ponad 15 tys. zł brutto. Specjaliści z branży, pytani o opinię na temat faktur w rozmowie z „RZ” stwierdzili, że te wyglądają na zawyżone, a „część pozycji nie ma sensu”. Kijowski w rozmowie z „Rzeczpospolitą” potwierdził autentyczność faktur, jednocześnie tłumaczył, że dotarły do niego informacje, że „ktoś rozesłał je do wielu redakcji”. – Wygląda to na jakąś zorganizowaną akcję przeciwko mojej osobie – powiedział.