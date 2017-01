Dymisja Waszczykowskiego? Miałby go zastąpić Szczerski. „No, to się może zamienimy”

Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski w programie „Gość Wydarzeń” komentował informacje Polsat News o jego spodziewanej dymisji. Według „dobrze poinformowanych” źródeł zbliżonych do PiS, polskiego szefa dyplomacji miałby zastąpić dotychczasowy minister w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski. – No, to się może zamienimy, może teraz ja będę pomagał prezydentowi – odpowiadał z uśmiechem Waszczykowski. – Nie słyszałem nic na ten temat. To państwo spekulujecie – podkreślał.

– Polityk musi mieć wiarę, że to co robi, robi w sposób dobry, a ocenę tego pozostawiam innym. Z pokorą przyjmuję swoje stanowisko, swój los – zaznaczał szef MSW. O konflikcie pomiędzy Szczerskim i Waszczykowskim od wielu miesięcy piszą liczne krajowe media. Doniesienia dziennikarzy dementował już także doradca prezydenta. – Musimy chyba wspólnie z panem Waszczykowskim wystąpić w jakimś programie i podać sobie ręce na wizji, by uciąć te wszystkie spekulacje. One są nieprawdziwe. Nie ma żadnego problemu, jesteśmy w stałym kontakcie – mówił 24 listopada Krzysztof Szczerski.