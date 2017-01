Policjanci zabezpieczyli rekordową ilość nielegalnej broni. „Mogła służyć do popełniania najcięższych przestępstw”

„W minionym roku funkcjonariusze CBŚP sukcesywnie w całym kraju zabezpieczali broń różnego typu i kalibru, która mogła służyć do popełniania najcięższych przestępstw” – informuje policja. Funkcjonariusze precyzuję, że chodzi o pistolety maszynowe typu: Skorpion, Rak, Kałasznikow, CZ, jak i broń krótką: Walther, TT, CZ 70, Colt, Zoraki, Norinco. W większości przypadków była to broń sprowadzana spoza granic naszego kraju. Podczas zabezpieczeń, policjanci CBŚP zatrzymali zarówno handlarzy nielegalną bronią, rusznikarzy, którzy ją przerabiali i osoby nie mające pozwoleń na jej użytkowanie.

Największa akcja zmierzająca do przejęcia nielegalnej broni miała miejsce w maju i czerwcu 2016 roku. Wówczas funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w Katowicach przeprowadzili przeszukania u 84 osób w całym kraju. Zabezpieczono wtedy 100 sztuk broni palnej, w tym pistolety maszynowe Skorpion, karabiny AK 47 i CZ, broń krótką - pistolety TT, Walther, CZ 70, Colt, Zoraki, Norinco. Poza tym policjanci zabezpieczyli ponad 17 tysięcy sztuk amunicji różnego typu i kalibru oraz elementy składowe broni takie jak zamki, szkielety i iglice oraz narzędzia rusznikarskie.

W trakcie śledztwa policjanci ustalili, że w większości przypadków zakup broni palnej i amunicji następował poza granicami Polski, a dokonywały go osoby nieposiadające w większości przypadków pozwolenia. CBŚP informuje o procederze, jakim parał się mieszkaniec Śląska. Mężczyzna handlował bronią przez internet, a swoich odbiorców zapewniał, że nie potrzebują zezwolenia, by z niej korzystać.

W działania zaangażowanych zostało ponad 50 funkcjonariuszy, którzy sprawdzili 19 miejsc. Szczecińscy policjanci zabezpieczyli 26 jednostek broni palnej i 1500 sztuk różnego rodzaju amunicji, w tym blisko 300 sztuk amunicji tzw. "ostrej". Większość odbiorców była zaskoczona, kiedy policjanci uświadomili im, że nielegalnie posiadają broń.

Jedną z większych akcji przeprowadzonych przez CBŚP była również likwidacja miejsca wytwarzania i przerabiania broni na Dolnym Śląsku w październiku 2016 r. Funkcjonariusze zabezpieczyli 36 jednostek broni palnej, długiej i krótkiej, w tym 9 sztuk broni maszynowej typu Skorpion, Kałasznikow, Rak oraz karabin PK. Ponadto policjanci zabezpieczyli ponad 3,5 tys. sztuk amunicji do broni krótkiej i długiej, a także wiele istotnych elementów broni palnej i amunicji.

Jak przypomina CBŚP, za nielegalne posiadanie broni grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Za jej wytwarzanie i handel - do 10 lat. Dla porównania w 2015 roku funkcjonariusze CBŚP zabezpieczyli 312 sztuk broni i prawie 19 tys. sztuk amunicji. W 2014 roku było to 232 sztuki broni.