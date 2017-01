Wybór Tajaniego to zła wiadomość dla Tuska? „Sytuacja się skomplikowała”

– Przedstawiciele Europejskiej Partii Ludowej zajmują trzy najważniejsze stanowiska. Stoją na czele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. Socjaliści nie będą mogli łatwo tego zaakceptować i będą argumentowali, że przynajmniej w jednym miejscu musi nastąpić zmiana – powiedział Leszek Miller.

Zdaniem Millera najbardziej naturalną zmianą będzie ta na stanowisku szefa Rady Europejskiej. – Nie chcę przez to powiedzieć, że szanse Donalda Tuska zostały sprowadzone do minimum, ale jego sytuacja się skomplikowała – stwierdził były przewodniczący SLD.

Miller ocenił, że sytuacja Tuska skomplikowała się nie z powodu tego, co mówi polski rząd. – To, co powie w tej sprawie rząd PiS, to jest rzecz dotycząca publicystyki, ale nie ma realnego znaczenia – przekonywał. Polityk SLD podkreślał, że istotne znaczenie ma roszada w gronie trzech najważniejszych stanowisk unijnych.

Nowy przewodniczący PE

Antonio Tajani wygrał wybory w czwartej turze uzyskując 351 głosów. Jego kontrkandydat, Gianni Pittella (S&D, IT), zdobył 282 glosy. Pierwsza, druga, ani trzecia tura wyborów na nowego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego nie przyniosły rozstrzygnięcia. Żaden z kandydatów nie zdobył bowiem wymaganej bezwzględnej większości głosów. Tajani zwyciężył w czwartej turze.