Prawa Polaków i kwestie bezpieczeństwa tematami rozmowy Beaty Szydło z Theresą May

Zdjęcie Beaty Szydło, która rozmawia przez telefon, zamieszczono na oficjalnym profilu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o godzinie 14:42. W ten sposób poinformowano o oficjalnej rozmowie szefowych rządów Polski i Zjednoczonego Królestwa.

O tematach rozmowy Beaty Szydło i Theresy May media poinformował rzecznik rządu Rafał Bochenek. Jak wskazał, „sprawą priorytetową” była kwestia praw socjalnych Polaków, którzy żyją w Wielkiej Brytanii. – Zagwarantowania ich dostępu do usług publicznych. To była kwestia postawiona bardzo mocno przez Beatę Szydło. Szefowa polskiego rządu zwróciła uwagę Theresie May, iż jeżeli na początku ta kwestia nie została ustalona, trudno będzie „pchnąć” rozmowy na temat przyszłych relacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską – wskazał Bochenek. Dodał, że szefowa brytyjskiego rządu odniosła się do tych wymogów „ze zrozumieniem”.

Według relacji Rafała Bochenka, w rozmowie poruszono także kwestie „bezpieczeństwa i obronności”. – Premier May potwierdziła, iż wszelkie zobowiązania podjęte podczas szczytu NATO zostaną dotrzymane. Wielka Brytania wyśle swoich żołnierzy do Polski, którzy dotrą w najbliższych miesiącach – poinformował.