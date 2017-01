Schetyna o nowym przewodniczącym PE - „nasz kolega”

– Nasz kolega Tajani, Włoch z Europejskiej Partii Ludowej - naszej frakcji, w której reprezentujemy polską politykę razem z Polskim Stronnictwem Ludowym - został szefem PE. To jest wielki sukces - podkreślał lider PO. – Obok Jean-Claude'a Junckera i Donalda Tuska to jest trzecia osoba, która będzie dawać gwarancję racjonalnej europejskiej polityki – zaznaczał. – Szczególnie, że wiele rzeczy dzieje się w świecie. W piątek zaprzysiężenie Donalda Trumpa też to tworzy nową jakość w polityce zagranicznej. Cieszymy się, że nasz wpływ na politykę europejską jest jeszcze większy niż poprzednio – mówił Grzegorz Schetyna.

Przegląd resortów

Podczas konferencji głos zabrał także Tomasz Siemoniak, który wypowiadał się na temat przeglądu resortów ogłoszonego przez rząd. – Dzisiaj rozpoczęły się tzw. przeglądy resortów, niewątpliwie od najgorszego segmentu. Premier Szydło wezwała do siebie ministra od minstrali i ministra od confettti – mówił. – Nasz gabinet cieni będzie każdego dnia informował, jak słaba jest działalność tego rządu, jak wiele negatywnych rzeczy się dzieje. Temu przeglądowi będą towarzyszyły codzienne konferencje prasowe – zapowiedział.

– Będziemy w tym przeglądzie pomagać, mając nadzieję, że opinia publiczna wyciągnie właściwe wnioski, a z drugiej strony mamy nadzieję, że pani premier nie uprawiała tylko PR, zapowiadając, że nie podejmie żadnych decyzji personalnych. Po co ten przegląd, skoro premier nie jest w stanie żadnych decyzji podjąć – dopytywał Siemoniak.

Szykanowanie obywateli?

Na koniec przed mikrofonem stanął inny poseł PO Andrzej Halicki. Oświadczył, że jego partia będzie bronić osób, które zostały wezwane do prokuratury w związku ze zdarzeniami z 16 grudnia. Podczas wieczornych protestów mogło wówczas dojść do przekroczenia granic pokojowego protestu przez przeciwników rządu.

– Jesteśmy tu po to, by dać Polakom pewność, że tam gdzie władza stawia siebie ponad prawem, kiedy próbuje zastraszać i szykanować obywateli, jesteśmy do pomocy. Mamy prawników, którzy pomocy wszystkim szykanowanym obywatelom udzielą – zapewniał. – Rzecz nie dotyczy tylko demonstracji. Mamy samorządowców szykanowanych w całym kraju. Zlikwidowano dwie gminy: Grabówka i Szczawa. Służymy pomocą. służy do tego Biuro Interwencji Obywatelskich, a także biura poselskie – zaznaczał.