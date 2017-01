Jakubiak: To Nowoczesna nakręciła wydarzenia z 16 grudnia. Chciała kolejny event podobny do Trybunału

– Według mojej oceny, to Nowoczesna nakręciła wydarzenia 16 grudnia 2016 r. Doszło wcześniej do porozumienia pomiędzy klubami poselskimi a panią Agnieszką Kaczmarską, szefową Kancelarii Sejmu, dotyczącego uporządkowania spraw z dziennikarzami – mówił w TV Republika poseł Jakubiak. – To spotkanie odbyło się na godzinę lub dwie przed posiedzeniem Sejmu 16 grudnia. Z tego spotkania wyleciała pani Scheuring-Wielgus i pamiętam jak dzisiaj, jak pani poseł Andżelika Możdżanowska z PSL mówi mi: słuchaj, jak ona poleci teraz robić jakieś awantury, to pamiętaj, że razem idziemy robić konferencję prasową. W sposób oczywisty odpowiedziałem, że jestem za – relacjonował dalej.

– Nie doszło do tej konferencji, Wchodzimy do izby parlamentu, a oni wchodzą już z kartkami wydrukowanymi, gotowi do robienia awantury o nic, bo sprawa dziennikarzy już została ułożona. PO dołączyła do Nowoczesnej, a potem przejęła stery. PO siedziała na sali, bo była Nowoczesna i odwrotnie. Nowoczesna chciała sobie zrobić kolejny event podobny do Trybunału i do tego włączyła się Platforma. To jednak Nowoczesna nakręciła tę sprężynę – ocenia poseł Kukiz'15. Jednocześnie Jakubiak część winy za wielotygodniowy kryzys parlamentarny przypisywał władzy PiS. – PiS i marszałkowie powinni wiedzieć, że budżet to najważniejsza ustawa i nie można mieszać jej z innymi sprawami. Potem to się kończy tak, że PO i N mają swoją chwilę – wskazywał.