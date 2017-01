Wałęsa do Cenckiewicza: Będę na tej konferencji. Moralisto nie rezygnuj

Referat Sławomira Cenckiewicza pod tytułem „Przewodniczący - Noblista - Bolek - Prezydent. Kim jest naprawdę Lech Wałęsa?” miał zostać przedstawiony 20 stycznia w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”. W poniedziałek 16 stycznia historyk odwołał jednak swoje wystąpienie. Tłumaczył je kwestiami etycznymi. „W związku z niedawną tragedią rodzinną państwa Wałęsów zmuszony jest zrezygnować z wygłoszenia swojego referatu” – oświadczył. Miał na myśli śmierć Przemysława Wałęsy.

Niespodziewanie w odpowiedzi na komunikat Cenckiewicza do akcji włączył się Lech Wałęsa. Na swoim koncie na Facebooku rzucił historykowi swoiste wyzwanie. „Sławomir Cenckiewicz kłamco nie było dla mnie żadnego zaproszenia na Twoją konferencje, jeśli stchórzysz w piątek to ja zrobię konferencję o sprzecznych narracjach” - napisał. „Ja Lech Wałęsa oświadczam, że będę na tej konferencji. Moralisto nie rezygnuj - do spotkania” – odpowiadał na oświadczenie Cenckiewicza.

Były Prezydent, noblista i legenda Solidarności nie darzy sympatią Sławomira Cenckiewicza, który wspólnie ze Sławomirem Gontarczykiem w książce „SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii”, zarzucał Wałęsie współpracę z komunistyczną Służbą Bezpieczeństwa. Wałęsa już wielokrotnie zapowiadał konfrontację z Cenckiewiczem i wytknięcie mu kłamstw na swój temat, jednak do takiego spotkania nigdy nie doszło.