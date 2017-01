Europoseł PiS kwestorem PE. Platforma komentuje: My jesteśmy w komisjach europejskich

„Jestem bardzo wdzięczny eurodeputowanym za zaufanie i docenienie mojej dotychczasowej pracy na stanowisku kwestora - członka Prezydium PE. Przez kolejne 2,5 roku będę kontynuował działania na rzecz usprawnienia pracy europarlamentu” – napisał w oświadczeniu Karski. Będzie odpowiedzialny za sprawy administracyjne i finansowe europarlamentarzystów. PE na swojego wiceprzewodniczącego wybrał też Ryszarda Czarneckiego z PiS.

Nominacja polskich kolegów nie robi wrażenia na politykach Platformy Obywatelskiej. Janusz Lewandowski z PO tłumaczy, że są ambitniejsze funkcje w unijnych strukturach, niż administrowanie pracami PE. – My utrwaliliśmy nasze przyczółki, i to tam, gdzie są nasze priorytety. Naszym priorytetem nie jest bycie jednym z 14 wiceprzewodniczących, bo oni głównie organizują głosowania, naszym priorytetem jest bycie tam, gdzie tworzą się reguły i legislacje europejskie, to znaczy komisje PE – mówił. – Sądzę, że będziemy odpowiedzialni za cała politykę wschodnią, bo oprócz delegacji ds. Białorusi, którą kieruje Bogdan Zdrojewski, przejmiemy delegację ds. Ukrainy. Ona przypadnie również Polsce – dodawał.