„Łowcy cieni” zatrzymali jednego z liderów gangu pruszkowskiego

Od kilkunastu dni funkcjonariusze z tzw. wydziału „łowców cieni” ustalali, gdzie może ukrywać się „Bysiu”, jeden z liderów gangu pruszkowskiego. Przeciwko mężczyźnie toczą się liczne sprawy sądowe, na które nie stawiał się, mimo licznych wezwań. Nie stawił się także w zakładzie karnym, gdzie miał odbyć wyrok 6 lat pozbawienia wolności. Ze względu na okoliczności, od listopada 2016 roku „Bysiu” poszukiwany był listem gończym przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

– Od kilkunastu dni „łowcy cieni” z CBŚP deptali „Bysiowi” po piętach. Ustalili, że mężczyzna ukrywa się w jednej z małych miejscowości w warmińsko-mazurskim. Kiedy już zyskali pewność co do tożsamości Dariusza B. zorganizowali zasadzkę – relacjonuje kom. Agnieszka Hamelusz z CBŚP. Ostatecznie "Bysiu" wpadł w miejscowości Trękusek pod Olsztynem, kiedy policjanci zatrzymali samochód, w którym był pasażerem. Mężczyzna nie stawiał oporu. Trafił najpierw do policyjnej izby zatrzymań, skąd zostanie przewieziony do zakładu karnego.

Wyrokiem sądu odpowiadać będzie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, posiadanie i handel bronią, wymuszenia rozbójnicze i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków.

Kim jest „Bysiu”?

Dariusz B. w strukturach gangu pruszkowskiego pełnił rolę „majora” grupy i był rezydentem grupy w województwie warmińsko-mazurskim. Jego działalność przestępcza polegała na nielegalnym handlu i wprowadzaniu do obrotu znacznych ilości środków odurzających, głównie na Warmii i Mazurach. Ze swojej przestępczej działalności „Bysio” uczynił sobie stałe źródło utrzymania, które w głównej mierze wykorzystywał do zacierania śladów i ukrywania się przed organami ścigania.