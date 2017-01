Błaszczak: Chciałbym, żeby Schetyna publicznie przeprosił, że eskalował napięcie. Szef PO odpowiada

– Wszyscy są równi wobec prawa. Demonstranci zaatakowali dziennikarza TVP. Nie pozwolili mu wykonywać jego obowiązków. Nie bagatelizujmy łamania prawa. Skończył się czas, w którym są równi i równiejsi. Równiejsi to ci z PO i partii z kropką oraz ich poplecznicy, który w nocy z 16 na 17 grudnia próbowali wywołać zamieszki – mówił Mariusz Błaszczak na antenie Radia ZET o poszukiwaniach osób, które protestowały przed Sejmem 16 grudnia. Przed dwoma dniami policja opublikowała wizerunki kolejnych osób, które poszukiwane są w związku z „naruszeniem porządku prawnego”. Jak wówczas informowano, ma to związek ze śledztwem w sprawie wydarzeń związanych z naruszeniami porządku prawnego w dniach 16/17 grudnia 2016 roku przed gmachem Sejmu RP.

„Jego pomysłem jest atak na rząd”

Zdaniem polityka PiS „pobłażanie i przyzwolenie na tego typu zachowania skończy się tragedią”. – W 2010 roku były działacz Platformy Ryszard Cyba w Łodzi zamordował pracownika biura poselskiego PiS. Dlaczego? Bo powiedział, że chciał zamordować Jarosława Kaczyńskiego. Wtedy też fala nienawiści była olbrzymia – tłumaczył. Szef MSWiA przyznał, że policja przed Sejmem nie zatrzymała żadnego protestującego, bo uznała, że jeżeli przystąpiłaby do tego, to byłaby awantura.

– Chciałbym, żeby Grzegorz Schetyna wyszedł i powiedział publicznie >>przepraszam za to, co się stało<<. Przepraszam za to, że eskalowałem napięcie, emocje. Mam alternatywne rozwiązanie dla projektów, które składa rząd PiS – stwierdził szef MSWiA dodając, że „przewodniczący PO tego nie robi, ponieważ nie ma pomysłu”. – Jego pomysłem jest atak na rząd – mówił Mariusz Błaszczak.

Nie przepraszam ministra Błaszczaka

Do słów polityka PiS odniósł się w programie „Burza Polityczna” Grzegorz Schetyna. Przewodniczący PO stwierdził, że nie przeprosi ministra Błaszczaka. – Nie przepraszam za to, że eskalowałem napięcie. Jeżeli ktoś mówi takie rzeczy, jak dzisiaj minister Błaszczak, jeżeli autoryzuje akcje rozpoznawania ludzi, którzy protestowali 16 grudnia przed Sejmem, to znaczy, że nie rozumie istoty demokracji – mówił szef Platformy. W opinii polityka PO „ministrowie sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych i administracji zaczynają akt politycznej zemsty”.