Kuchciński chce od posłów opozycji wyjaśnień w sprawie blokady Sejmu

Policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego Komendy Stołecznej Policji pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzą śledztwo w sprawie wydarzeń związanych z naruszeniami porządku prawnego w dniach 16/17 grudnia 2016 roku przed gmachem Sejmu RP. Jak podaje RMF FM, chodzi m.in. o blokowanie aut posłów Prawa i Sprawiedliwości. Demonstrujący przed parlamentem uniemożliwiali im w ten sposób do późnych godzin nocnych opuszczenie gmachu Sejmu po głosowaniu w Sali Kolumnowej. W tym samym czasie rozpoczynał się trwający do 12 stycznia protest opozycji.

Po miesiącu od tych wydarzeń policja opublikowała wizerunki kolejnych kilkudziesięciu osób, które poszukiwane są w związku z podejrzeniem naruszenia porządku. Już wcześniej upublicznione zostały zdjęcia trojga demonstrantów. Poniżej prezentujemy zdjęcia niektórych poszukiwanych.

Posłowie opozycji otrzymali pismo od marszałka Sejmu

„Zwracam się do pana posła o złożenie na moje ręce wyjaśnień w w sprawie uczestnictwa pana posła w dniu 16 grudnia 2016 roku w działaniach uniemożliwiających prace Sejmu na sali posiedzeń, polegających na gromadzeniu się posłów poza wyznaczonymi, stałymi miejscami do siedzenia oraz blokowaniu dostępu do mównicy, a także miejsca osoby, która przewodniczyła obradom” – czytamy w piśmie, które Marek Kuchciński skierował do posłów opozycji. Z dokumentu wynika, że politycy mają czas na odpowiedź do momentu rozpoczęcia następnego posiedzenia Sejmu, a więc do 25 stycznia.