Nie żyje poseł Rafał Wójcikowski. Wiadomo, kto go zastąpi

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku wygaśnięcia mandatu posła na Sejm z powodu na przykład śmiertelnego wypadku, na jego miejsce wchodzi kandydat z tej samej listy, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Małgorzata Janowska startowała z drugiej pozycji w okręgu piotrkowskim w województwie łódzkim. W sumie zdobyła 2877 głosów. Ponieważ był to kolejny po Rafale Wójcikowskim wynik na liście ruchu Kukiz'15, Janowska otrzyma poselski mandat.

Nie żyje poseł ruchu Kukiz'15

Poseł ruchu Kukiz'15, Rafał Wójcikowski, zginął w wypadku samochodowym - poinformował „Fakt”. Informację o śmierci posła Rafała Wójcikowskiego potwierdziła dla Fakt24 rzeczniczka łódzkiej policji Joanna Kącka. Polityk zginął w wypadku samochodowym w czwartek rano. Do tragedii doszło w miejscowości Chrzczonowice pod Rawą Mazowiecką. Kącka poinformowała, że Wójcikowski zmarł na miejscu po tym, jak jego samochód uderzył w barierki. Według informacji Fakt24 Wójcikowski jechał w kierunku Warszawy z Tomaszowa Mazowieckiego. Polityk miał stracić panowanie nad pojazdem.

Rafał Wójcikowski był ekonomistą i nauczycielem akademickim. Pracował jako nauczyciel akademicki. Początkowo związany był z Uniwersytetem Łódzkim, później również z Politechniką Łódzką oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Należał do Stowarzyszenia KoLiber, jako ekspert współpracował z Fundacją Republikańską, założył i został prezesem Fundacji Aurea Libertas. W 2009 startował do Parlamentu Europejskiego z listy Prawicy Rzeczypospolitej, ale nie zdobył mandatu. W wyborach parlamentarnych w 2015 kandydował do Sejmu w okręgu piotrkowskim z pierwszego miejsca na liście komitetu wyborczego wyborców Kukiz’15 (z poparciem Ruchu Narodowego). Uzyskał mandat posła VIII kadencji, otrzymując 9135 głosów.