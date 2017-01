Policja opublikowała zdjęcia protestujących przed Sejmem. RPO interweniuje

Przed dwoma dniami policja opublikowała wizerunki kolejnych osób, które poszukiwane są w związku z „naruszeniem porządku prawnego”. Jak wówczas informowano, ma to związek ze śledztwem w sprawie wydarzeń związanych z naruszeniami porządku prawnego w dniach 16/17 grudnia 2016 roku przed gmachem Sejmu RP. Jak podaje RMF FM, chodzi m.in. o blokowanie aut posłów Prawa i Sprawiedliwości. Demonstrujący przed parlamentem uniemożliwiali im w ten sposób do późnych godzin nocnych opuszczenie gmachu Sejmu po głosowaniu w Sali Kolumnowej. W tym samym czasie rozpoczynał się trwający do 12 stycznia protest opozycji.

PO domaga się wyjaśnień od szefowej rządu...

Publikacja przez policję wizerunków osób, które protestowały pod Sejmem w nocy z 16 na 17 grudnia, wzbudziła kontrowersje. Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej podkreślili, że Biuro Interwencji Obywatelskich zapewni bezpłatną pomoc prawną w związku z czynnościami prokuratury w sprawie wydarzeń, które miały miejsce przed Sejmem 16/17 grudnia. Politycy PO domagają się również wyjaśnień w tej sprawie od premier Beaty Szydło. Posłowie chcą wiedzieć kto podjął decyzję o inwigilacji demonstrantów oraz posłów opozycji w czasie ostatnich protestów.

a Rzecznik Praw Obywatelskich od stołecznej policji

Wyjaśnień domaga się także Rzecznik Praw Obywatelskich. Zespół Prawa Karnego RPO skierował pismo do komendanta stołecznej policji, w którym stwierdzono, że „rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej”. Urzędnicy z biura RPO zaznaczyli, że „policja może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać w celu realizacji zadań ustawowych informacje, w tym dane osobowe m. in. o osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego oraz o osobach o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość, także bez ich wiedzy i zgody, jednakże treść tego przepisu nie zawiera upoważnienia dla Policji do rozpowszechniania wizerunku danej osoby poprzez jego publikację na stronie internetowej”.

RPO zwrócił również uwagę na naruszenie zasady domniemania niewinności przez Komendę Stołeczną Policji poprzez stwierdzenie „nieznane dotąd osoby naruszyły porządek prawny" zamieszczone w treści komunikatu na stronie internetowej KSP. „Policja stwierdza więc, że osoby, których tożsamość nie jest znana, naruszyły porządek prawny, a nie, że są podejrzewane o naruszenie tego porządku. Oznacza to, że organ państwa, jakim jest Policja przesądza w treści tego komunikatu o winie tych osób. Stanowi to naruszenie konstytucyjnej zasady domniemania niewinności” – czytamy w dokumencie.