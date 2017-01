Wniosek o delegalizację Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Ministerstwo Sprawiedliwości wydało oficjalny komunikat

„15 grudnia 2016 r. do Ministerstwa Sprawiedliwości wpłynął podpisany przez 5680 osób apel o delegalizację Ośrodka, który zgodnie z wymogami przepisów administracyjnych został przekazany do Prokuratury Krajowej” - napisano w oświadczeniu resortu. W dokumencie podkreślono również, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie posiada uprawnień, by wnioskować o delegalizację organizacji, a podjęta procedura jest opisana w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz Ustawie prawo o prokuraturze.

Akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o delegalizację Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zapoczątkował były ksiądz i duszpasterz środowisk narodowych Jacek Międlar wspierany przez Obóz Narodowo-Radykalny. „Otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie - wnioskiem o delegalizację Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zajmuje się Prokuratura Regionalna w Warszawie. Wniosek został przekazany z Ministerstwa Sprawiedliwości” – poinformowano na oficjalnym profilu facebookowym OMZRiK. To właśnie informacja o tym, że wniosek wypłynął z resortu spowodowała, iż część mediów podała, że ministerstwo kierowane przez Zbigniewa Ziobro chce delegalizacji ośrodka.