Polscy kierowcy oddali hołd Łukaszowi Urbanowi zamordowanemu w Berlinie

12 polskich ciężarówek wjechało do centrum Berlina, aby uhonorować polskiego kierowcę Łukasza Urbana, który do ostatnich chwil próbował uchronić berlińczyków przed atakiem terrorystycznym. Konwój był eskortowany przez niemiecką policję. W miejscu, w którym dokonano zamachu nie ma już jarmarku bożonarodzeniowego. Władze miasta planują umieścić w tym miejscu pamiątkową tablicę okolicznościową. Teraz jest to pusty plac, na który mieszkańcy Berlina przynoszą kwiaty i znicze. Polscy kierowcy w hołdzie Łukaszowi Urbanowi i innym ofiarom zamachu w stolicy Niemiec złożyli kwiaty i zapalili znicze, aby przypomnieć jak bohatersko się zachował. Jak podaje TVP Info, niemiecka policja nie ma żadnych wątpliwości co do tego,że polski kierowca, który próbował zatrzymać terrorystę, zapobiegł jeszcze większej tragedii.

Zamach w Berlinie

W poniedziałek 19 grudnia w Berlinie doszło do zamachu terrorystycznego. Rozpędzona ciężarówka wjechała w tłum ludzi podczas jarmarku bożonarodzeniowego. Samochód miał polską rejestrację. W kabinie znaleziono także zwłoki innej osoby. Około 3 nad ranem we wtorek niemiecka policja potwierdziła, że to Polak. Nad ranem służby rozpoczęły szturm na byłym lotnisku Tempelhof, które obecnie jest jednym z największych ośrodków dla uchodźców. Podano wówczas, że podejrzanym o dokonanie ataku jest 23-letni Pakistańczyk Naved B. Dopiero około godziny 13 berlińska policja poinformowała, że schwytała nieodpowiedniego człowieka. Prawdziwy zamachowiec został zastrzelony kilka dni później w Mediolanie.

Ciężarówka, za pomocą której dokonano zamachu stanie się muzealnym eksponatem?

Ciężarówka, którą Anis Amri wjechał w tłum podczas jarmarku bożonarodzeniowego w Berlinie, może stać się nowym eksponatem w muzeum Haus der Geschichte w Bonn. Prezes Fundacji Hans Walter Hutter przekazał, że jeszcze jest za wcześnie, aby podejmować taką decyzję, jednak Niemcy nie mogą ignorować takiego ważnego wydarzenia w swojej historii. – Musimy poczekać na właściwy moment, ale też musimy się zachowywać jak muzealnicy, których zadaniem jest przekazywanie wiedzy historycznej kolejnym pokoleniom – przekazał.