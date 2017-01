Marek Kuchciński odwołał Komendanta Straży Marszałkowskiej

Informację o odwołaniu ze stanowiska Arkadiusza Koschalke podała jako pierwsza Gazeta Wyborcza. Na Twitterze medialne doniesienia potwierdziła Polska Agencja Prasowa. Powody odwołania Komendanta Straży Marszałkowskiej są nieznane.

„Marszałek upoważnił szefa Straży do wezwania na pomoc funkcjonariuszy innych służb”

11 stycznia poseł PO Sławomir Nitras opublikował na Twitterze pismo Marka Kuchcińskiego do komendanta Straży Marszałkowskiej Arkadiusza Koschalke. Marszałek upoważnił w nim szefa SM do wezwania pomocy funkcjonariuszy innych służb, w tym BOR. „Upoważniam Pana Arkadiusza Koschalke - Komendanta Staży Marszałkowskiej - do występowania do instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej z żądaniem udzielenia niezbędnej pomocy w zakresie realizacji przez Straż Marszałkowską zadań z zakresu ochrony Sejmu i Senatu” – pisze Marszałek Sejmu Marek Kuchciński w pełnomocnictwie, które udostępnił na Twitterze Sławomir Nitras.

Marek Kuchciński zapewniał, że nie zdecyduje się na rozwiązanie siłowe sytuacji w Sejmie. Jeden z ekspertów, którzy przygotowywali opinie dla Biura Analiz Sejmowych zaproponował takie rozwiązanie w przypadku braku porozumienia podczas konfliktu parlamentarnego.

Protest opozycji w Sejmie

Od piątku 16 grudnia w Sejmie trwał protest polityków Platformy Obywatelskiej i.Nowoczesnej. Posłowie domagali się wolności mediów w parlamencie oraz powtórzenia głosowania m.in. nad ustawą budżetową, które zostało przeniesione do Sali Kolumnowej. Nie zgadzali się również z wykluczeniem z obrad posła Michała Szczerby przez marszałka Marka Kuchcińskiego. Politycy spędzili na sali posiedzeń plenarnych święta.