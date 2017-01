Sprawa publikacji zdjęć protestujących. „Po latach to będzie dla nich powodem do dumy”

Według Tomasza Nałęcza jest to oczywista próba zastraszenia tych osób, a skutek może być taki, że następnym razem rozwścieczeni tym faktem przyjdą w podwójnej lub w potrójnej liczbie. – Manifestacja jest po to, żeby coś zamanifestować. Z reguły demonstranci chcą się pokazać – przekonywał. – Jestem przekonany, że te wizerunki będą po kilkudziesięciu latach powodem do dumy dla demonstrujących i świadectwem hańby dla tych, którzy je umieścili – dodał.

Marek Jurek z kolei przypomniał, że prawo do zgromadzeń jest jednym z najważniejszych, które przysługują obywatelom. – Ale to, że Polakom chce się, to należy szanować. Ludziom, którzy demonstrują swoje przekonania w sposób legalny, zawsze należy się szacunek – zaznaczył były marszałek Sejmu.

Na stronie internetowej stołecznej policji opublikowano wizerunki osób, które demonstrowały 16 i 17 grudnia przed Sejmem. Zastrzeżenia wobec działania służb ma RPO oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Rzecznik Prasowy Komendy Stołecznej Policji Mariusz Mrozek podkreślił, że prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prowadzący postępowanie w sprawie demonstracji z 16/17 grudnia polecił opublikowanie na stronie internetowej Komendy Stołecznej komunikatu, w którym zostaną zamieszczone wizerunki trzech osób biorących udział w zdarzeniach przed gmachem Sejmu RP. Ponadto, 17 stycznia 2017 r. prokurator prowadzący postępowanie nakazał funkcjonariuszom publikację wizerunków kolejnych osób. Mrozek zaznaczył, że publikacje wizerunków osób mogących mieć związek z wydarzeniami, co których były wątpliwości prawne, w celu ustalenia ich tożsamości i uzyskania informacji mogących pomóc w jak najdokładniejszym wyjaśnieniu okoliczności danego zdarzenia miały miejsce wcześniej i takie publikacje można znaleźć w internecie.